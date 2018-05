Hokejisti SR sa už nemôžu dočkať Čechov. Nagy krotí eufóriu

Na snímke slovenský hokejový reprezentant Ladislav Nagy a v pozadí hala Royal Aréna, v ktorej slovenskí hokejisti odohrajú zápasy základnej A - skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Kodani 4. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 4. mája (TASR) - Z pohľadu rivality si lepší úvod šampionátu slovenskí hokejoví fanúšikovia nemohli ani želať. Národný výber odštartuje svoje zápolenia na MS v Dánsku v sobotu 5. mája federálnym derby s Českom. Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa duelu už nevedia dočkať, skúsený útočník Ladislav Nagy však krotí príliš veľkú eufóriu. V kodanskej Royal Arene to bude od 20.15 h už 63. vzájomný súboj susedov.Úvodný duel na šampionáte býva pre tímy často zradný, keďže mali málo času na zoznámenie sa s prostredím a tak je ťažké dopredu určovať favorita. Podľa jedného z najskúsenejších hráčov v slovenskom kádri Ladislava Nagya to budú Česi.povedal.Aj Slováci si musia zvykať na špecifické podmienky kodanskej Royal Areny, problémy robia ľad a mantinely. Na prípravu pred prvým zápasom ale majú tri tréningové jednotky i sobotňajšie rozkorčuľovanie.povedal pre TASR obranca Mário Grman.Česi sú pre slovenských hokejistov po Švajčiaroch druhý najčastejší súper od rozdelenia federácií. Slovenskí reprezentanti vyhrali 14 duelov, sedem sa skončilo remízou a až 41-krát vyhrali Česi. Predošlý vzájomný zápas na MS sa datuje do roku 2014. Aj pred štyrmi rokmi v bieloruskom Minsku ním oba tímy odštartovali svoje účinkovanie. Česi vtedy vyhrali 3:2 po predĺžení, za Slovákov skórovali Miklík a Viedenský, za víťazov Němec, Jágr a Klepiš. Ani jeden z nich sa v Dánsku nepredstaví.povedal útočník SR Ladislav Nagy.Slováci vstúpili do záverečnej prípravy na MS dvomi vysokými prehrami (3:6, 1:7) vo Švédsku, no následne vyhrali šesť zápasov v rade, keď postupne dvakrát vyhrali v Nemecku (2:1, 4:1), doma s Lotyšskom (4:1, 4:1) a zdolali aj Kórejskú republiku (2:1) a v prvom zápase aj Francúzsko. Generálka im však nevyšla, keď v Piešťanoch podľahli Francúzom 2:3. Konfrontovali sa tak s papierovo silnejšími i slabšími súpermi.Slováci sa na zápas s Českom tešia, hráči sa úvodného buly už nemôžu dočkať, čo potvrdili ďalšie slová Nagya:Česi mali v apríli sériu siedmich víťazstiev, vrátane troch triumfov na Českých hokejových hrách proti Fínsku, Švédsku i Rusku. V závere mesiaca však na štvrtom turnaji v rámci Euro Hockey Tour pohoreli vo Švédsku, keď domácim podľahli 1:3, Fínom 2:5 a Rusom 2:4. Do vlaňajšieho šampionátu vstúpili prehrou 1:4 s Kanadou, potom však vyhrali päť zápasov v rade. Boje v základnej skupine v Paríži zakončili prehrou 1:3 so Švajčiarskom, viac ich však mrzela štvrťfinálová 0:3 s Ruskom. Tím trénera Josefa Jandača posilnilo viacero hráčov z NHL vrátane skúseného útočníka Tomáša Plekanca, brankára Davida Ritticha či dôrazného obrancu Radka Gudasa. V pozícii kapitána povedie Čechov Roman Červenka, v uplynulých dvoch sezónach hráč švajčiarskeho Fribourgu.povedal útočník ČR Michal Řepík, ktorý obliekal v tejto sezóne aj dres Slovana Bratislava v KHL.Po zápase s Českom sa Slováci budú musieť rýchlo preladiť na ďalší duel, keďže proti Švajčiarom nastúpia už v nedeľu takisto od 20.15 h. Česi budú mať na regeneráciu medzi prvými dvomi zápasmi ešte menší čas ako Slováci, keďže na ďalší duel nastúpia v nedeľu 6. mája už od 16.15 proti Švédsku.vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza