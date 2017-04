Hokejisti SR zabojujú v generálke s Nórskom o posledné miestenky na MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia Slovenska na dvojzápas Euro Hockey Challenge proti Nórsku (Hamar, 28. a 29. apríla):



brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)

obrancovia: Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Lukáš Kozák (MHC Martin), Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (HC Kométa Brno, ČR), Michal Sersen (Slovan Bratislava Rus./KHL)

útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingel (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Mário Bližňák (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), Marcel Haščák (HC Kométa Brno, ČR), Pavol Skalický (Slovan Bratislava, Rus./KHL), Tomáš Zigo (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL), Tomáš Matoušek (HC'05 Banská Bystrica), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fin.)



realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. Milan Petro (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér)



Nominácia Nórska na dvojzápas Euro Hockey Challenge proti SR:



brankári: Lars Haugen (Färjestad, Švéd.), Henrik Haukeland (Leksand, Švéd.), Steffen Söberg (Valerenga)

obrancovia: Jonas Holös (Färjestad, Švéd.), Johannes Johannesen, Mattias Nörstebö (obaja Frölunda, Švéd.), Erlend Lesund (Mora, Švéd.), Villiam Ström (Lorenskog), Dennis Sveum (Stavanger), Daniel Sörvik (HC Litvínov, ČR), Henrik Ödegaard (Frisk Asker)

útočníci: Anders Bastiansen (Frisk Asker), Kristian Forsberg (Stavanger), Michael Haga (Örebro, Švéd.), Jorgen Karterud (Linköping, Švéd.), Sondre Olden (Leksand, Švéd.), Ken André Olimb, Mathis Olimb (obaja Linköping, Švéd.), Mats Rosseli Olsen (Frölunda, Švéd.), Thomas Valkva Olsen (Bofors, Švéd.), Aleksander Reichenberg (Storhamar), Niklas Roest (Sparta Sarpsborg), Patrick Thoresen (Zürich Lions, Švajč.), Mathias Trettenes (Almtuna, Švéd.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odcestovali vo štvrtok ráno do nórskeho Hamaru, kde ich čakajú záverečné dva prípravné duely pred majstrovstvami sveta proti domácemu výberu v rámci Euro Hockey Challenge. Po nich tréner Zdeno Cíger oznámi definitívnu nomináciu na šampionát do Kolína nad Rýnom a Paríža, v ktorej bude s najväčšou pravdepodobnosťou prvýkrát na turnaji A-kategórie chýbať hráč zo zámorskej NHL.To sa v histórii samostatnosti stalo iba raz v roku 1994, keď však Slováci hrali ešte v C-kategórii. Po uplynulom víkende boli v hre ešte príchody obrancov Martina Marinčina z Toronta, Zdena Cháru z Bostonu a útočníka Tomáša Jurča z Chicaga, no aj posledná voľná trojica zo zámoria povedala hlavnému kormidelníkovi nie. V hre tak ostal už len Andrej Sekera. Ten však postúpil so svojím Edmontonom Oilers do konferenčného semifinále na Západe. Skúsený zadák by sa tak mohol pridať k reprezentácii iba v prípade vypadnutia "olejárov" a aj to až počas šampionátu. Zo zámoria by mohol prísť ešte aj Peter Cehlárik, ale ten hrá za Providence Bruins v play off nižšej zámorskej súťaže AHL.Cígerovi sa v uplynulých dňoch navyše ospravedlnili aj kapitán majstrovskej Banskej Bystrice Tomáš Surový a najskúsenejší hráč v prebiehajúcej príprave na MS, obranca Dominik Graňák. Trénerovi i napriek tomu zostalo v záverečnej príprave až 35 hráčov, z ktorých na dvojzápas do Nórska odcestovalo 26. Ďalší deviati zostali trénovať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Sú to brankári Patrik Rybár a Jaroslav Janus, obrancovia Ján Brejčák, Ivan Švarný a útočníci Michael Vandas, Miroslav Preisinger, Marek Hovorka, Radoslav Macík a Libor Hudáček, ktorý si doliečuje zranenie krku zo zápasu s Fínskom.Konečnú nomináciu na šampionát oznámi tréner po príchode zo severu Európy.povedal hlavný tréner.Slováci odohrali v záverečnej príprave na šampionát šesť duelov, v ktorých majú bilanciu tri výhry a tri prehry. Najprv dvakrát zvíťazili v Dánsku (2:0, 2:0), následne ťahali za kratší koniec doma so Švajčiarmi (1:2, 0:3), tretiu prehru zaznamenali v Košiciach s Fínmi (0:3). Naposledy im ju oplatili v Bratislave víťazstvom 3:2.Slováci sa v doterajšej histórii stretli s Nórmi 28-krát, pričom až v devätnástich prípadoch triumfovali. V dvoch zápasoch sa zrodili remízy a severania sa z výhry tešili sedemkrát. V prospech reprezentantov s dvojkrížom hovorí aj pozitívne skóre 106:56. Posledný vzájomný duel vo februári prehrali 1:2, no v Grazi nastúpil "iba" olympijský výber mladíkov Slovenska. Aj duel predtým v skupine na MS 2015 v Ostrave však vyznel v prospech hráčov Nórska, ktorí zvíťazili 3:2. Slováci ich naposledy zdolali na šampionáte v Minsku (5:2).Cígerovi zverenci chcú v Hamare stavať rovnako ako v predošlých prípravných dueloch na tímovom výkone a disciplíne.uviedol kormidelník.Dvojzápasom v Nórsku vyvrcholí aj šanca zabojovať o miestenku na MS. Pre deviatich hráčov, ktorí sa pridali k tímu až na tohtotýždennom zraze, zároveň jediná ako presvedčiť trénera o svojich kvalitách. Jedným z nich je aj tridsaťročný center Liberca Mário Bližňák, ktorý si pod Cígerom zahrá prvýkrát, keďže počas sezóny ho z prípravných turnajov vyradili zdravotné problémy.povedal. Bližňák má výhodu, že hrá na poste stredného útočníka. Kvalitných centrov má Cíger málo.dodal.Okrem centra hľadá tréner súrne aj pravidelného strelca, keďže jeho zverenci ťahali v príprave 194 minút a 28 sekúnd dlhú sériu bez streleného gólu, ktorú prelomili až v poslednom zápase. V tomto ohľade by mohli pomôcť Michel Miklík či Marcel Haščák.uviedol Haščák, čerstvý majster českej extraligy.Nóri vyrukujú proti Slovákom so šestnástimi legionármi. Tréner Petter Thoresen povolal štrnásť hráčov zo Švédska, takisto obrancu Litvínova Daniela Sörvika, najznámejším menom je však Patrick Thoresen. Útočník švajčiarskeho Zürichu v minulosti hral v zámorskej NHL za Edmonton Oilers i Philadelphiu Flyers.Prvý zápas je na programe v piatok 28. apríla o 19.00 h v Hamare a odveta v sobotu 29. apríla o 18.00 h v rovnakom meste.