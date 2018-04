Hokejisti Voráček so Zachom neposilnia český tím na MS 2018

Jakub Voráček, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. apríla (TASR) - Česká hokejová reprezentácia sa na MS v Dánsku bude musieť zaobísť bez útočníkov Jakuba Voráčka a Pavla Zachu. Voráček bol po vypadnutí Philadelphie z bojov o Stanleyho pohár k dispozícii, napokon však odriekol účasť na šampionáte pre únavu. Zacha neprešiel v New Jersey výstupnou zdravotnou prehliadkou.Voráček v utorok oznámil definitívny verdikt manažérovi reprezentácie Jiřímu Fischerovi.uviedol Fischer pre server idnes.cz.Čechov by mohol posilniť Radko Gudas. Obranca Philadelphie Flyers prejavil obrovský záujem reprezentovať po tom, ako jeho tím vypadol v 1. kole play off NHL s Pittsburghom Penguins. Manažér oslovil aj čerstvého vítaza KHL Jiřího Sekáča z Ak Bars Kazaň. Ten má však zlomenú ruku i problémy s väzmi a chrupavkou. Najbližšie tri týždne bude rehabilitovať.