Hokejisti Žiliny uspeli s L. Mikulášom

Na snímke vľavo Andrej Hatala (MsHK Žilina) a Michal Kabáč (MHk 32 L. Mikuláš) počas hokejového zápasu Tipsport ligy 2017/2018 MsHK Žilina - Hk 32 Liptovský Mikuláš dňa 3. novembra 2017 v Žiline. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MsHK DOXXbet Žilina – MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 6. Poulin (Stupka), 39. J. Jurík (tr. strieľanie), 43. Kučkin (Handlovský) – 33. Luža (M. Sukeľ, Uram). Rozhodovali: J. Konc st., Jonák – Jobbágy, Bogdaň, Vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 1112 divákov



Zostavy:



Žilina: Tomek – P. Mikuš, Juraško, Poulin, Chaloupka, Harant, Hatala, Mich. Roman – Handlovský, Klimenta, Kučkin – Stupka, Holovič, J. Jurík – Švihálek, E. Švec, Rogoň - Váňa, Mendrej, Dolinajec



Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Luža, Nádašdi, Suchý, Nemec, Moravčík, Tabaček, Pacalaj, D. Devečka – Uram, M. Sukeľ, Kriška – J. Sukeľ, Paukovček, Rud. Huna – A. Laco, Langammer, B. Rapáč – Kabáč, Piatka, Spilar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 3. novembra (TASR) -Žilinčania nastúpili na svoj tisíci duel v najvyššej súťaži v retrodresoch a chceli ich pokrstiť výhrou v krajskom derby. Úvod patril domácim, mali viac z hry a po strele od modrej z hokejky kanadského obrancu Poulina sa tešili v 6. min. z vedenia. Aj v ďalších minútach pokračovali vlci v tlaku a hosťom toho veľa nedovolili. Šance mali postupne Handlovský, Klimenta a aj ďalší hráči, ale Košarišťan odolával. V závere tretiny prežili hostia aj presilovku vlkov.V druhej tretine pokračovali domáci v útočnej snahe a snažili sa o časté zakončenie. V dobrých pozíciách sa však postupne nepresadili Švec, Klimenta, ani Handlovský. V polovici zápasu sa k presilovke dostali aj hostia, ale veľa vody v nej nenamútili a tesný náskok Žiliny tak ostal nezmenený. V 33. min. však domáci neustriehli prihrávku Matúša Sukeľa v predbránkovom priestore naľavo na voľného Lužu, ktorý svojím druhým gólom v sezóne vyrovnal. Hra sa vyrovnala, šance sa striedali na oboch stranách. Na konci 37. min. mohol po chybe Klimentu na modrej vyrovnať Spilar, no Tomek vytiahol perfektný zákrok. Na začiatku 39. min. sa Jurík predieral s pukom dopredu, Tabaček ho fauloval a nasledovalo trestné strieľanie, ktoré Jurík bekhendovým blafákom premenil.Vedenie vlkov na dvojgólové navýšil po prvý raz v zápase na začiatku 43. min. ruský krídelník Kučkin, ktorý tečoval puk od Handlovského do protipohybu Košarišťana. Liptáci túžili po znížení, prípadne vyrovnaní, no domáci pozornou defenzívou na čele so skvelým Tomekom strážili svoj náskok. Desať minút pred koncom mali hostia k dispozícii presilovku, ale vôbec sa im v nej nedarilo a Žilinčania sa poľahky ubránili. O niečo lepšie vyzerala ďalšia početná výhoda Liptovského Mikuláša o pár minút neskôr, lenže ani v nej sa k vlkom gólovo nepriblížili. Až po naskočení Rogoňa na ľad mohol Spilar prekonať Tomeka, ale ten odkrytý pravý kút brány vykryl v poslednej chvíli betónom a zabránil gólu. Mikulášťania sa o chvíľu sami pripravili o možnosť bodovať, keď darovali domáci presilovku a hoci trištvrte minúty pred koncom hrali powerplay, Tomeka už neprekonali.