Hokejisti Žiliny vyhrali v Nitre 5:3

Na snímke gólová radosť hokejistov Žiliny v siedmom zápase štvrťfinále play off Tipsport Ligy v hokeji MsHK Žilina – HKM Zvolen v Žilina 29. marca 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

HK Nitra - MsHK DOXXbet Žilina 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Góly: 20. Slovák (tr. strieľanie), 28. Rais (Krištof), 57. Paulovič (Krištof, Mezei) - 22. Klimenta (Handlovský, Pospišil), 26. Švihálek (Stupka, Mendrej), 35. Húževka (Váňa), 51. Tvrdoň (Handlovský), 55. Rogoň. Rozhodovali: Kubuš, Fridrich – Výleta, Gegáň, vylúčení: 3:3, navyše: Versteeg (Nitra) a Mazanec (Žilina) obaja osobný trest hrubosť, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2779 divákov.



Nitra: Laco - Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Rýgl, M. Versteeg, Korím, Miroslav Pupák - Rzavský, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Macík - Šiška, J. Ručkay, Kovacs - Csányi, Šille, Fominych



Žilina: Tomek - Juraško, L. Kozák, Poulin, Mazanec, Chaloupka, Mendrej, Meliško, M. Roman - Pospišil, Handlovský, Klimenta - J. Jurík, R. Hruška, Tvrdoň - Stupka, Holovič, Švihálek - Rogoň, Húževka, Váňa



Hlasy po zápase:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Jednoznačne nám chýba agresivita. Je to taká slovná hračka: máme veľa hráčov, ktorí sa chcú zahrať, ale nie je ich toľko, čo chcú vyhrať. Ani naši zámorskí hráči to nepochopili. Máme tam hráča ako Judd Blackwater, ktorému som povedal, že som rozčarovaný z toho, že hrá na umelecký dojem a nie na víťazstvo. Takých hráčov máme oveľa viac. Štve ma, že hráčom to povieme, ale necítim z nich, že by to chceli zmeniť. V tomto je sezóna taká zvláštna. Vždy keď má niektorý hráč formu, tak sa zraní a nemáme adekvátnu náhradu na doplnenie."





Petr Rosol, tréner Žiliny: "Tak mne sa určite ten zápas hodnotí dobre, pretože sme uhrali tri body. V prvej tretine, ktorá bola nemastná neslaná a nebolo veľa šancí ani na jednej strane, sme umožnili súperovi po zlom striedaní vybojovať si trestné strieľanie. Od druhej tretiny sme si povedali, že budeme hrať agresívny hokej s agresívnym forčekingom. Dostávali sme domácich pod tlak a to sa nám vyplatilo. V tretej tretine sme z toho dali dva góly a vďaka efektivite, ktorú sme mali abnormálne úspešnú, sme získať tri body."



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 26. decembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra podľahli v 30. kole Tipsport ligy mužstvu MsHK DOXXbet Žilina na domácom ľade 3:5.Už po 30 sekundách mohol otvoriť skóre zápasu domáci Paulovič, ale jeho bekhendový pokus zastavila horná žŕdka. Na opačnej strane mal veľkú príležitosť Poulin, ktorý však nevyťažil maximum z dobrej práce Handlovského. V 20. minúte vysunul Ordzovenský do úniku Slováka, ten bol faulovaný a nariadené trestné strieľanie aj premenil - 1:0.Úvod do 2. tretiny vyšiel hosťom, v 22. minúte vyrovnali zásluhou Klimentu - 1:1. V 26. minúte sa dostali hostia do vedenia, keď presne namieril Švihálek. Gól ešte musel odobriť videorozhodca a tak sa aj stalo - 1:2. Žilinčania sa však dlho neradovali. V 28. minúte prepálil Tomeka nekompromisnou strelou Rais - 2:2. V 36. minúte si žilinského brankára položil Paulovič, ale Tomek ešte v páde zasiahol lapačkou. V 35. minúte išli znovu do vedenia hostia. Puk nepríjemne nastrelil Rýgla do tváre a z toho profitoval Húževka - 2:3.V 3. tretine mali najskôr šťastie domáci, keď puk z hokejky Poulina iba poskakoval v bránkovisku, domáci ho však upratali. Následne mali domáci niekoľko dobrých príležitostí, ale Slovák ani Blackwater úspešní neboli. Trest prišiel zákonite v 51. minúte. Po brejkovej situácii sa presadil nitriansky rodák v žilinskom drese Tvrdoň a zvýšil na 2:4. V 54. minúte počas presilovej hry pripravil Ordzovenský stopercentnú šancu pre Slováka, ale ten trestuhodne minul. Namiesto toho sa Rogoň presadil v oslabení a zasadil Nitranom definitívne KO. V 56. minúte priniesla vzruch bitka Vesteega s Mazancom, ktorú "na body" vyhral kanadský obranca. Hneď po tejto pästnej výmene znížil na 3:5 Paulovič. Nitrania stiahli brankára, ale z následného tlaku už neskórovali.