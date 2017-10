Hokejisti Žiliny zdolali reprezentačnú dvadsiatku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

MsHK DOXXbet Žilina – HK Orange 20 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 4. Klimenta (Handlovský, P. Mikuš), 23. Handlovský (Kučkin, Klimenta), 35. Handlovský (Martindale, P. Mikuš), 45. Handlovský – 26. Jaško (Kundrík). Rozhodovali: Müllner, Stano – Krajčík, Junek, vylúčení: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 483 divákov.



Žilina: Tomek – Mikuš, Juraško, Poulin, Chaloupka, Harant, Mich. Roman, Mendrej, Hatala – Handlovský, Klimenta, Kučkin – Švihálek, Martindale, Rogoň – Konečný, Holovič, Stupka – Švec, Ondruš, Váňa

HK Orange 20: Durný – Hedera, Hílek, Fereta, Zeleňák, Švarc, Dlapka, Matejovič, Krempaský – Jaško, Kundrík, Marcinek – Vybíral, Čacho, Vašaš – Smolka, Tamáši, Okuliar – Václav, Šmida, Mesaroš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 26. októbra (TASR) - Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipsport ligy pred vlastnými fanúšikmi nad mladíkmi z HK Orange 20 4:1.Žilinčania chceli odčiniť posledné dve prehry, aj tú z prvého merania síl so slovenskou juniorkou, a do zápasu vstúpili rázne. Mladíkov dostali viackrát pod tlak a v 4. min poslal Klimenta vyrazenú strelu Handlovského za Durného chrbát. O chvíľu hrali "vlci" aj presilovku, ale mladíci sa ubránili a postupne hru vyrovnali aj zásluhou vlastnej početnej výhody v polovici tretiny. Následne však hrali v oslabení, no v ňom ušiel Marcinek a bekhendom takmer vyrovnal. O chvíľu to po ďalšej chybe domácich skúšal Tamáši, ale ani on na Tomeka nevyzrel. Domáci mali do záveru tretiny ešte pár šancí, ale Durný už neinkasoval.Žilinčania začali druhú tretinu v oslabení, keď na lavicu hanby putoval Handlovský, ale ten svoj prehrešok odčinil necelú minútu po návrate na ľad, keď vystrelil od modrej a prekonal Durného. Mladíci sa do hry vrátili v presilovke, puk za Tomeka pretlačil v 26. min Jaško. Dvadsiatka ožila, tlačila sa dopredu a neustálym forčekingom robila domácim veľké problémy v rozohrávke. Vyrovnanie mal na hokejke v 34. min Čacho, ale v sľubnej pozícii nedal a o chvíľu zastavil mladíkov v rozlete faul Feretu. Ten potrestal po peknej akcii druhým gólom v zápase Handlovský a "vlci" opäť viedli o dva góly. Zverenci Ernesta Bokroša sa mohli nadýchnuť opäť v presilovke, no nestalo sa tak a navyše na jej konci Zeleňák faulom oslabil mladíkov. Žilinčania však výhodu nevyužili.Snahu hostí definitíve zrazil opäť Handlovský, ktorý v 45. min potrestal ich chybu po vhadzovaní a zavŕšil svoj hetrik. Dvadsiatka šla navyše do oslabenia, ale domáci to potom oplatili rovnakou mincou a ďalšími vylúčeniami sa hra úplne rozdrobila. "Vlci" sa v závere snažili ešte výsledok prikrášliť, ale gól Martindalea padol po priestupku a navyše sa pri ňom zranil domáci zadák Poulin. Ani na opačnej strane sa nepodarilo mladíkom skórovať a tak Žilina oplatila dvadsiatke prehru z prvého vzájomného zápasu.