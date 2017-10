Hokejisti Zvolena si poradili s Košicami

Ilustračný záber.

HKM Zvolen - HC Košice 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)



Góly: 5. Šišovský (Jurík, Drgoň), 11. Novák (Dubeň), 19. Jurík (Chovan), 52. Ďaloga (Ťavoda, Jurík) - 11. Boltun (Koyš, Klíma). Rozhodovali: Hoppe (Nem.), D. Konc - Výleta, J. Tvrdoň, vylúčení 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1226 divákov.



Zostavy



HKM Zvolen: Climie - Bokroš, Hraško, Drgoň, Ross, Ťavoda, Wharton, Novák, Andersons - Šišovský, Jurík, Chovan - Matis, Kytnár, Obdržálek - Coffman, Steen, Ďaloga - Török, Fekiač, Dubeň



HC Košice: Lundström - Matejka, Pulli, Kessel, Bača, Dudáš, Šedivý, Michalčin, Koch - Kafka, Suja, Jenčík - Klíma, Pacan, Koyš - Petráš, Boltun, Šoltés - Novotný, Vrábeľ, Hudák



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 6. októbra (TASR) - Domáci, posilneni stredným útočníkom Oscarom Steenom, vyhrávali po dvoch tretinách 3:1 a mohli aj vyšším rozdielom. Od začiatku si vytvárali oveľa viac príležitostí ako súper, boli rýchlejší, v kombináciách oveľa presnejší, a ak by mali lepšiu mušku, viedli by oveľa vyšším rozdielom. V 5. minúte otvoril skóre Šišovský po odrazenom puku a nedôraznej obrane Košičanov. Ďalšie góly mali na hokejkách Dubeň i Ďaloga, no pridal ho až Novák v 11. minúte po ukážkovej strele. Košičania zdvihli čiastočne hlavy o 52 sekúnd neskôr, zblízka znížil Boltun, mužstvo však úplne neprebudil. V 19. minúte v presilovke po strele Chovana a šikovnej teči Juríka pridali domáci ďalší gól, a keďže v 2. tretine napriek mnohým šanciam ďalší nestrelili, preniesli si dvojgólové vedenie aj do tretej tretiny. Z dôležitých momentov druhej tretiny zaujala najmä horná žŕdka hosťujúceho Pacana v 38. minúte, po ktorej študoval záznam aj videorozhodca. Domáci prenikali pred brankára Lundströma ľahúčko, často ako nôž maslom, o to viac ich mohli mrzieť nepremenené šance, v 19. minúte samostatný nájazd premárnil Obdržálek, osamotený pred bránkou sa ocitol o minútu neskôr Coffman, v 22. minúte dokonca trikrát nechali za sebou Košičania strieľať Kytnára a od 32. minúty spálili veľké príležitosti Dubeň, Obdržálek i Ross. Hostia napriek nevýraznému výkonu neustále živili nádej na zvrat, no takých situácii, v akej sa ocitol Jenčík sám pred brankárom v 22. minúte si vytvorili pramálo.V tretej tretine Zvolenčania s udržaním priaznivého stavu problém nemali, na kontaktný gól sa hostia nezmohli, z ich mála striel skončil Petrášov nádejný pokus v 50. minúte vedľa, rovnako nepresne mieril v prečíslení na druhej strane Šišovský. V 52. minúte Ďaloga obkrúžil pohodlne bránku a bekhendom prikrášlil jasné víťazstvo HKM.