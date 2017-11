Hokejisti Zvolena zvíťazili v Košiciach

Ilustračný záber. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HC Košice - HKM Zvolen 3:4 pp a sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 23. Kessel (Nagy, Pulli), 26. Pulli, 57. Pulli (Boltun) - 12. Kytnár (Hraško, Šišovský), 21. Drgoň (Ross, Steén), 46. Andersons (Kováčik, Cútt), rozhodujúci sam. nájazd Kytnár. Rozhodovali: Lokšík, Müllner - Smrek, Šefčík, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3887 divákov.



zostavy:



HC Košice: Habal - Kessel, Pulli, Čížek, Bača, Dudáš, Šedivý, Matejka, Michalčin - Hričina, Boltun, Nagy - Kafka, Hovorka, Koyš - Klíma, Pacan, Šoltés - Vrábeľ, Suja, Petráš



HKM Zvolen: Šimko - Drgoň, Ross, Hraško, Wharton, Kováčik, Ťavoda, Bokroš, Andersons - Coffman, Steén, Obdržálek - Šišovský, Kytnár, Kelemen - Mart. Ďaloga, Cútt, Dubeň - Ondris, V. Fekiač, Trnka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 3. novembra (TASR) -Duel tretieho tímu so štvrtým bol jedným z ťahákov 18. kola, ale úvodná tretina veľa hokejovej krásy nepriniesla. V 8. minúte sa do sľubnej pozície dostal dorážajúci Vrábeľ, ale Šimka neprekonal. Košičania mali ideálnu možnosť na otvorenie skóre v 10. minúte, ale zvolenský brankár si udržal čisté konto aj počas 42-sekundového oslabenia o dvoch hráčov. Známe "nedáš-dostaneš" vzápätí potvrdili Zvolenčania. Hraškovu strelu ideálne tečoval Kytnár a košický brankár Habal bol bezmocný - 0:1. Náskok hostí mohol byť v 17. minúte dvojgólový, ale Šišovský v úniku neprekonal Habala.To sa však podarilo obrancovi Drgoňovi už po 48. sekundách druhej časti, keď v presilovke nahodil puk od modrej čiary a aj s prispením teču košického hráča zvýšil na 0:2. Košičania však následne zapli na vyššie obrátky a o 70. sekúnd zníži na 1:2 obranca Kessel, keď dokončil Nagyovu akciu. V 26. minúte už bolo vyrovnané, keď sa v nenápadnej akcii ujal pokus obrancu Pulliho - 2:2. Rýchle vyrovnanie domácich povzbudilo a zvolenský brankár Šimko musel riešiť aj veľké príležitosti Klímu a Hričinu. Nerozhodný stav nezmenil ani Zvolenčan Fekiač, ktorý mal veľkú šancu v 31. minúte vo vlastnom oslabení. Košičanom presilovky nevychádzali a v 39. minúte boli radi, že ich vo vlastnom oslabení nepotrestal Coffman, ktorého šancu zmaril Habal efektným zákrokom lapačkou.V 43. minúte Šimko nestihol zareagovať na pohotovú strelu Suju, ale zachránila ho horná žŕdka. O tri minúty sa však už skóre menilo, ale na opačnej strane. Hostia vyťažili z rozhodenej obrany Košičanov, Cútt posunul puk voľnému Andersonsovi, ktorý nezaváhal - 2:3. V 50. minúte sa do šance dostal Šišovský, ale neuspel a z následného protiútoku skórovali Košičania. Ich obranca Michalčin založil protiútok dvoch proti jednému, po ktorom sa už domáci tešili z gólu, ale videorozhodca ich radosť zmaril. Košičania sa dočkali v 57. minúte. Po sérii viacerých šancí vyplývajúcich z ich tlaku sa ujal pokus Pulliho po vyhranom buly Boltuna - 3:3.Za nerozhodného stavu sa druhýkrát v sezóne v Košiciach predlžovalo. Šancu rozhodnúť nevyužil Hovorka, ktorý neuspel v brejku a gólom neskončilo ani viacero streleckých pokusov na oboch stranách. V následných samostatných nájazdoch sa presadili Cútt i Pacan a o zvolenskom víťazstve napokon rozhodol Kytnár.