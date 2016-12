Hokejistky SR budú v piatok aktérkami zimnej klasiky v Budapešti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia SR žien na zimnú klasiku v Budapešti:



Hráčky: Lucia Drábeková, Lucia Ištocyová, Tatiana Ištocyová, Romana Kiapešová, Romana Košecká, Andrea Lettrichová, Radka Trebulová, Angela Zálešáková (HC ŠKP Bratislava), Tatiana Korenková (HC ŠKP Bratislava/ŽHK Poprad), Iveta Klimášová, Viktória Maskaľová (HC ŠKP Bratislava/HC Spišská Nová Ves), Paula Cagáňová (HK Iskra Partizánske/HC ŠKP Bratislava), Kristína Obercianová (ŽHK Poprad/HC ŠKP Bratislava), Martina Staroňová (ŽHK Poprad), Viktória Ihnaťová (HC Spišská Nová Ves/HC ŠKP Bratislava), Lenka Durániková (MŠK Mládeže Trebišov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Denisa Lalíková (College of St. Scholastica, USA)



náhradníčky: Patrícia Ágoštonová, Rebeka Honečková, Barbora Králiková, Nina Kučerková, Diana Vargová (HC ŠKP Bratislava), Alexandra Gáborčíková (HC ŠKP Bratislava/ŽHK Poprad), Adriána Štofánková (HK Brezno), Nikola Rumanová (MHK Martin/HC ŠKP Bratislava), Kristína Fáberová (MMHK Nitra/HC ŠKP Bratislava), Patrícia Gorecká (ŽHK Poprad), Jana Budajová (ŽHK Poprad/HK ŠKP Poprad), Monika Kvaková, Lívia Mišková, Miroslava Stašová (ŽHK Šarišanka Prešov), Lucia Záborská (MsHKM Žilina/MHK Martin)



realizačný tím: manažérka Ľubomíra Kožanová, tréner Andrej Schöber, asistent trénera Stanislav Kubuš, lekárka MUDr. Lucia Mihaleová, maséri Dušan Čulka, Vladimír Nemček

Nominácia SR 15 na zimnú klasiku v Budapešti:



Hráčky: Júlia Matejková (HC '05 Banská Bystrica), Lívia Kubeková, Nina Kučerková, Diana Vargová, Sofia Vysokajová (HK ŠKP Bratislava), Tamara Dobošová (HK Iskra Partizánske), Keristína Šimnová (HK Havrani Piešťany), Laura Šulíková (HK ŠKP Poprad/ŽHK Poprad: Laura ŠULÍKOVÁ), Alžbeta Šulíková (ŽHK Poprad/HK ŠKP Poprad), Romana Halušková (MŠK Púchov/ŽHK Poprad), Petra Blažeková (MHK Ružomberok/HT MHK 32 L. Mikuláš), Barbora Schredlová), Dominika Klembalová (MŠK Mládeže Trebišov/ŽHK Poprad), Ema Pösingerová (HK Trnava/HK ŠKP Poprad), Veronika Löbbová (HC Zlaté Moravce/HK Levice), Nikola Nemčeková (MsHKM Žilina/ŽHK Poprad), Alica Lukšová (HC Brumov-Bylnice, ČR)



náhradníčky: Bianca Šikulová (HC Petržalka 2010 Bratislava), Patrícia Mojžišová (HC ŠKP Bratislava), Petra Melichová, Diana Stančíková (HC 07 Detva/ŽHKm Zvolen), Petra Prevercíková (HK Mládež Michalovce/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Nikola Zimková (HK Lokomotíva Nové Zámky), Klaudia Kleinová (HK Havrani Piešťany), Ema Šandorová (P.H.K. Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov ), Ema Jašková (MŠHK-mládež Prievidza), Natália Plencnerová (HK Spišská Nová Ves), Tamara Jarembáková (HK Spišská Nová Ves/HC Spišská Nová Ves), Lucia Durániková (MŠK Mládeže Trebišov), Ema Krákorová (HK Trnava), Dominika Löbbová (HC Zlaté Moravce/HK Levice), Martina Vrbinská (MsHKm Žilina), Alexandra Mendrejová (MSHKM Žilina/MHK Martin)



realizačný tím: manažérka Ľubomíra Kožanová, hlavný tréner Martin Sojka, asistentka trénera Barbora Kežmarská, lekárka MUDr. Lucia Mihaleová, maséri Dušan Čulka, Vladimir Nemček

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 29. decembra (TASR) - Slovenské hokejistky sa stanú v piatok v Budapešti aktérkami zaujímavých konfrontácií pod holým nebom. Na umelom ľade v Mestskom parku v srdci maďarskej metropoly odohrajú na spôsob zámorskej Winter Classic (zimnej klasiky) dve stretnutia proti domácim výberom, najprv sa o 12.30 h predstavia reprezentantky do 15 rokov a o 16.00 h aj hráčky reprezentačných A-tímov.Vznik umelého ľadu v budapeštianskom Mestskom parku sa datuje do 29. januára 1870. Je to najstaršia stále ešte fungujúca ľadová plocha v Európe, respektíve najväčší umelý ľadový koberec pod otvoreným nebom. Informáciu priniesol web SZĽH.