Hokejistov na sánkach čaká prvý duel proti ČR, Štít: Bez stresu

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia SR na kvalifikačný turnaj o postup na ZPH 2018 v Östersunde (9. - 14. októbra):

brankári: Eduard Lepáček, Miroslav Pastucha

obrancovia: Peter Štít, Slavomír Ferenčík, Marek Gergely, Miroslav Kardoš

útočníci: Aleš Rauš, Martin Joppa, Marián Ligda, Erik Fojtík, Miroslav Stašák, Miloš Večerek, Dávid Korman

realizačný tím: generálny manažér Miroslav Dráb, hlavný tréner Radoslav Bielečka, fyzioterapeuti Martin Šóš, Zuzana Kršáková, kustód Albín Michalica



Program SR:



pondelok 9. októbra o 12.00 h: Slovensko - Česko

utorok 10. októbra o 15.00 h: Slovensko - Nemecko

streda 11. októbra o 12.00 h: Slovensko - Švédsko

piatok 13. októbra o 15.00 h: Slovensko - Japonsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Östersund 8. októbra (TASR) - V pondelok 9. októbra o 12.00 h sa vo švédskom Östersunde začne pre slovenskú reprezentáciu hokejistov na sánkach kvalifikačný turnaj o miestenku na zimné paralympijské hry 2018 do Pjongčangu. Na úvod čaká zverencov Radoslava Bielečku derby proti Česku.Slováci majú za sebou v dejisku kvalifikácie prvý oficiálny tréning, na ktorom si precvičovali herné situácie zamerané na súboj proti Čechom. Pre väčšinu reprezentantov bude mať duel špeciálny náboj, keďže pôsobia v českej súťaži ČSHL.povedal kapitán slovenského tímu Peter Štít.Podľa jeho slov vedie cesta do Pjongčangu skôr cez Švédsko a Nemecko. Slováci obsadili na minuloročnom turnaji B-kategórie MS v japonskom Tomakomai tretiu pozíciu, ktorá im zabezpečila účasť na kvalifikačnom turnaji v Östersunde. V prípade postupu by to bola pre nich premiéra na ZPH.vyhlásil generálny manažér Miroslav Dráb.Slovenská reprezentácia sa okrem Česka stretne postupne s Nemeckom, Švédskom a Japonskom. Účasť na ZPH 2018 si vybojujú tímy na prvých troch miestach.