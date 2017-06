Hokejová Banská Bystrica angažovala útočníka Miloša Bubelu

Na snímke Miloš Bubela. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Vedenie slovenského hokejového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica získalo ďalšiu ofenzívnu posilu. Do kádra úradujúceho majstra Tipsport Ligy prichádza útočník Miloš Bubela, ktorý sa na Slovensko vracia po šiestich sezónach strávených v zámorí. Klub o tom informoval prostredníctvom facebooku.Banská Bystrica je rodiskom 25-ročného útočníka, no seniorský dres A-tímu si prvýkrát oblečie až v nasledujúcej sezóne. V najvyššej slovenskej súťaži sa doteraz objavil iba v drese "dvadsiatky," za ktorú v sezóne 2011/12 odohral 9 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. Po šampionáte hráčov do 20 rokov v roku 2012 smerovali jeho kroky do zámoria. V nasledujúcich štyroch sezónach nastupoval v univerzitnej NCAA za tím RPI (Rensselaer Polytech. Inst.).Ročník 2016/17 začal v tíme Wheeling Nailers v ECHL, neskôr prestúpil do konkurenčného Orlando Solar Bears. Celkovo odohral v uplynulej sezóne 54 zápasov, v ktorých získal 25 kanadských bodov (11+14). V roku 2016 absolvoval aj premiéru v seniorskom drese, proti Rakúsku si pri víťazstve 2:0 pripísal aj prvý gól.