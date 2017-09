Hokejová Nitra pripravuje pred prvým domácim zápasom spoločný pochod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 5. septembra (TASR) - Hokejový klub HK Nitra chystá pompézny vstup do nového ročníka Tipsport Ligy 2017/18. Pred prvým domácim zápasom s HKM Zvolen (v nedeľu 10. septembra o 16.00 h) pripravuje so svojím fanklubom spoločný pochod fanúšikov do Nitra arény.Ako informoval úradujúci vicemajster na svojom webe, pochod je určený pre každého - rodiny, deti, ženy i dôchodcov. Štart pochodu je naplánovaný na 13.30 h na začiatku pešej zóny od bývalého hotela Tatra. Presun fanúšikov bude sprevádzať bubnová šou od Campana-Batucada. Po príchode na zimný štadión bude pre nich pripravená nová fanzóna, kde sa môžu pred každým domácim zápasom stretnúť, porozprávať a zabaviť. Fanúšikovia sa môžu vo fanzóne tešiť na rôzne atrakcie, ako sú radar na meranie rýchlosti strely, presnosť streľby na terče či detské hokejové ihrisko s mini bránkami. K súperovi bude vždy pripravené tematické varenie, v prípade HKM Zvolen to budú bryndzové pirohy od top kuchára Martina Kriššáka. Program spestrí hudobná produkcia v podaní DJ-a.HK Nitra vstúpi do novej sezóny najvyššej slovenskej súťaže už 8. septembra, prvý duel absolvuje na ľade majstrovskej Banskej Bystrice.