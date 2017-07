Hokejová Nitra zatiaľ bez legionárov, preveria ju Ženeva či Lahti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Káder HK Nitra na prvom tréningu:



brankári: Juraj Halo, Frederik Foltán

obrancovia: Jozef Kováčik, Michal Pupák, Branislav Mezei, Matúš Rais, Miroslav Pupák, Peter Ordzovenský, Karol Korím, Filip Kuzma

útočníci: Tibor Kutálek, Juraj Šiška, Henrich Ručkay, Daniel Štumpf, Michal Krištof, Matej Paulovič, Radoslav Macík, Andrej Kollár ml., Marek Tvrdoň, Karol Korím, Filip Kuzma, Samuel Rácz, Erik Gugo, Adam Šimurda



pripoja sa neskôr:



brankár: Eric Hartzell

obrancovia: Mitch Versteeg, Jameson Milam

útočníci: Matt Cope, Anthony Luciani, Timotej Šille, Judd Blackwater, David Friedmann



Predbežný program prípravných zápasov:



3. alebo 4. augusta: možný zápas v štádiu riešenia

9. augusta: Servette Ženeva – HK Nitra o 19.30 h (turnaj vo Švajčiarsku v Le Chenit - Vallé de Jouex)

11. augusta: SC Langnau – HK Nitra o 18.00 h (turnaj vo Švajčiarsku)

12. augusta: HC Laussane – HK Nitra o 19.30 h (turnaj vo Švajčiarsku)

22. augusta: HK Nitra - MAC Budapešť (Vyšehradský pohár)

25. augusta: Féhervár AV 19 - HK Nitra (Vyšehradský pohár)

27. augusta: HK Nitra – Miškolc (Vyšehradský pohár)

29. augusta: UTE Budapešť – HK Nitra (Vyšehradský pohár)

1. septembra: Lahti Pelicans – HK Nitra o 16.00 h (turnaj v Grazi, Energie Steiermark Trophy)

2. september: Eisbären Berlín/Graz 99 – HK Nitra 16.00/19.30 h (turnaj v Grazi, Energie Steiermark Trophy)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 24. júla (TASR) - Hokejisti HK Nitra v pondelok odštartovali prípravu na novú sezónu Tipsport ligy s 22 hráčmi, ku ktorým sa ešte neskôr pripojí viacero legionárov. "Corgoňov" čaká deväť prípravných zápasov, v riešení je aj desiaty.V pondelok figurovali na tréningu vicemajstra aj viacerí juniori. Mužstvo trénovalo rozdelené na štyri päťky, v bránke boli mladíci Frederik Foltán a Juraj Halo.vysvetlil tréner HK Nitra Andrej Kmeč.V pondelok na ľade chýbali legionári Eric Hartzell, Matt Cope, Anthony Luciani, Mitch Versteeg, Judd Blackwater, David Friedmann, Jameson Milam a slovenský útočník Timotej Šille. Tí prídu pod Zobor v najbližších dňoch. "Budú prilietať postupne v priebehu tohto týždňa. Ako prvý má prísť z Ameriky Šille už v utorok, v stredu potom očakávame dvojicu Luciani – Friedmann. Ostatní prídu v ďalších dňoch. Od budúceho pondelka by sme mali mať k dispozícii celý káder. Teraz voľné miesta vypĺňame juniormi," skonštatoval pre oficiálnu stránku klubu tréner, ktorý v pondelok oslávil 40 rokov.Tortou do tváre však nedostal.dodal.Nitra má v príprave naplánovaných zatiaľ deväť zápasov, možný desiaty je v štádiu riešenia a mal by sa odohrať 3. alebo 4. augusta. Ak nie, "corgoni" odštartujú 9. augusta na kvalitne obsadenom turnaji vo Švajčiarsku. Tam sa stretnú so Servette Ženeva, SC Langnau a HC Laussane. Od 22. augusta ich čaká Vyšehradský pohár, na ktorom ich preveria MAC Budapešť, Féhervár AV 19, UTE Budapešť a Miškolc. Prípravu ukončia začiatkom septembra na turnaji v Grazi - Energie Steiermark Trophy, kde si zmerajú sily s fínskym Pelicans Lahti a v zápase o umiestenie nastúpia proti Eisbären Berlín alebo domácemu Graz 99.