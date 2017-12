Hokejová reprezentácia do 20 rokov si pochutnala na vianočných jedlách

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Buffalo 26. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvovala vianočné sviatky už tradične mimo domova. Aj tento rok sa počas nich ocitla v dejisku majstrovstiev sveta juniorov, ktoré sa tentokrát odohrajú v americkom Buffale. Turnaj odštartoval v utorok 26. decembra a potrvá do 5. januára 2018.Aj tento rok si 20-tka pripomenula domov prostredníctvom spoločnej večere a tradičných slovenských špecialít na Štedrý deň.povedal pre hockeyslovakia.sk manažér tímu Roman Ulehla.Tradičnú slovenské Vianoce pripravil reprezentantom personál hotela Hyatt Regency, v ktorom je slovenský tím spolu s ďalšími siedmimi výpravami ubytovaný.pochvaľoval si Ulehla.Pre manažérasú to už dvanáste MS juniorov v rade. Veľmi dobre tak vie, aké to je stráviť sviatky pokoja mimo kruhu najbližších a súčasne napodobniť atmosféru v kolektíve reprezentácie.Obranca Martin Bodák je na druhých MS juniorov.povedal.Devätnásťročný kapitán výberu dostal počas večere aj slovo, s čím príliš nerátal.prezradil obranca pôsobiaci v Kootenay Ice.povedal ďalší dvojnásobný účastník MS Miloš Roman. Osemnásťročný útočník Vancouveru Giants si taktiež pochutnal a ocenil spôsob, akýmŠtedrý večer strávila.Tradičné chody, ktoré nesmú chýbať v jedálničku na Štedrý deň, však rozhodne nie sú ideálna strava pre športovcov. Obzvlášť, keď sa prvé vystúpenie Slovák v Buffale už nezadržateľne blížidodal pre hockeyslovakia.sk Bodák.