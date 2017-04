HOKEJOVÁ SENZÁCIA: Kórejská republika postúpila do A-kategórie MS

Hokejisti Kórejskej republiky. Foto: iihf.com Foto: iihf.com

A-skupina I. divízie - piatok:



Maďarsko - Kazachstan 1:3

Poľsko - Rakúsko 0:11

Kórejská republika - Ukrajina 2:1 pp a sn



Konečná tabuľka:



1. Rakúsko 5 4 0 0 1 22:4 12*

2. Kór. republika 5 3 1 0 1 14:11 11*

3. Kazachstan 5 3 1 0 1 13:10 11

4. Poľsko 5 2 0 1 2 6:17 7

5. Maďarsko 5 1 0 0 4 8:14 3

6. Ukrajina 5 0 0 1 4 7:14 1

Zariadili to aj kanadskí hráči

Kyjev 29. apríla (TASR) - Hokejisti Rakúska a Kórejskej republiky postúpili do A-kategórie MS. Rozhodli o tom záverečné zápasy na turnaji A-skupiny I. divízie v Kyjeve. Rakúšania deklasovali Poľsko 11:0, Kórejčania, ktorí sa predstavia medzi elitou po prvý raz v histórii, vyhrali nad domácou Ukrajinou 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.Ukrajina zásluhou výsledku získala jediný bod na turnaji a už pred piatkom bolo jasné, že zostúpi do B-skupiny I. divízie.Až do posledného hracieho dňa A-skupiny I. divízie MS v ľadovom hokeji v Kyjeve bojovali o postup do elitnej kategórie štyri mužstvá. Už skôr sa o šancu postúpiť pripravili Maďari a Ukrajinci. V piatok popoludní potvrdili miesto na majstrovstvách sveta v Dánsku v roku 2018 Rakúšania, historický zápis sa však udial vo večernom zápase. Po prvý raz v histórii sa predstaví v A-kategórii aj Kórejská republika.Tá potrebovala proti Ukrajine zvíťaziť akýmkoľvek spôsobom. Korčuliari z ázijského kontinentu napokon ťažkú úlohu zvládli a mohli sa tešiť po výhre 2:1 po samostatných nájazdoch.O postup Juhokórejčanov sa postaralo niekoľko naturalizovaných Kanaďanov. Vysokého, 196-centimetrového obrancu Alexa Planteho v roku 2007 draftoval v prvom kole Edmontonom Oilers z pätnásteho miesta. V NHL však odohral iba desať zápasov a po účinkovaní v nižšej AHL sa pobral do Európy, kde pôsobil jednu sezónu v EBEL lige v drese Dornbirneru. Odtiaľ sa sťahoval do Nórska a v roku 2015 kývol na ponuku Anyangu v Ázijskej lige. Následne prijal juhokórejské občianstvo. Ešte o rok skôr sa do Anyangu dostal brankár Matt Dalton, ďalší z rodených Kanaďanov, ktorí pomohli Kórejčanom k postupu. Aj on má jeden zápis v kolónke štartov v NHL, v drese Bostonu Bruins však bol v jednom stretnutí iba náhradník a v profilige neodchytal ani jedinú sekundu. Pred prijatím ponuky z Ázie pôsobil 30-ročný gólman dve sezóny v KHL, dva roky chytal za Nižnekamsk, jednu sezónu hájil farby Viťazu Čechov.Rovnako starý obranca Bryan Young si taktiež zahral NHL v drese "olejárov", ktorí ho v roku 2004 draftovali v piatom kole. V ázijskej lige pôsobí už od roku 2010 a o štyri roky neskôr si dres Kórejskej republiky obliekol na prvom svetovom šampionáte A-skupiny I. divízie. Na gólový zápis však vo svojej "náhradnej" krajine stále čaká. Bez zápisu i draftu v NHL je útočník Michael Swift. Tridsaťročný útočník je bratranec Bryana Younga a do ázijskej ligy prišiel rok po ňom. Obaja pôsobia v klube Gangwon High. Plejádu rodených Kanaďanov v kórejských farbách dopĺňa Eric Regan. Ten hral dva roky aj v Európe, konkrétne v sezónach 2011-2013 v nemeckej DEL za "škorpiónov" z Hannoveru.Najznámejšou postavou v tíme budúcoročného nováčika v elitnej kategórii MS je však tréner Jim Paek. Dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára odohral v NHL 217 zápasov v dresoch Pittsburghu, Los Angeles či Ottawy. Rodák zo Soulu si dokonca pripísal 48 zápasov aj v drese Kanady. Okrem svetového šampionátu v A-kategórii sa Kórejčania predstavia na budúci rok aj na hrách zimnej olympiády v Pjongčangu.