Hokejová Žilina rieši absenciu obrancov, angažovala Mária Grmana

Žilina 20. januára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu MsHK Žilina angažovalo účastníka nedávneho hokejového šampionátu do 20 rokov. Obranca Mário Grman sa s vedením "vlkov" dohodol na zmluve do konca aktuálnej sezóny. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Grman pôsobil v úvode sezóny 2016/2017 v projekte HK Orange 20 a pôsobenie v ňom uzavrel účasťou na MS do 20 rokov.uviedol pre klubovú stránku MsHK Žilina športový riaditeľ Imre Valášek.