Hokejová Žilina získala zaujímavých hráčov zo zámoria

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 27. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu MsHK Žilina angažovalo dvojicu kanadských hokejistov. Do tímu "vlkov" pribudli obranca Felix-Antoine Poulin a útočník Scott Pitt. Klub o tom informoval prostredníctvom facebooku.Obaja hráči pôsobili v uplynulej sezóne v najvyššej anglickej súťaži. Dvadsaťšesťročný obranca Felix-Antoine Poulin hrával za Dundee Stars a v 55 zápasoch získal celkovo 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií. Predtým pôsobil v nižších zámorských súťažiach.Pre 29-ročného útočníka Scotta Pitta to bude už piata sezóna na európskom kontinente. Po pôsobení v zámorských súťažiach v AHL a ECHL zamieril pred sezónou 2013/2014 do druhej najvyššej súťaže v Nemecku a neskôr do Anglicka. V drese Braehead Clan patril v uplynulej sezóne k najproduktívnejším hráčom celej súťaže. V 54 zápasoch strelil 32 gólov, ku ktorým pridal 42 asistencií.Žilinčania potvrdili trend v najvyššej slovenskej súťaži, keď viaceré kluby vsádzajú na zámorských hráčov. Pod Dubňom doteraz hrali prím najmä slovenskí hokejisti doplnení o českých.