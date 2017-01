Hokejové juniorky na záver zdolali Nórsko, na postup museli čakať

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Oliver Ondráš Foto: TASR/ Oliver Ondráš



Slovensko - Nórsko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 4. Halušková (Sedláková, Cagáňová), 23. Matejková (T. Ištocyová, Drábeková), 45. Halušková (Čorňáková, Kučerková), 52. Rumanová (T. Ištocyová) - 36. Tendenesová (Sirumová, Johansenová). Vylúčené 5:7, presilovky 2:1, oslabenia 0:0, strely 41:19, 68 divákov.





priebežná tabuľka:



1. Slovensko 5 4 0 0 1 17:6 12



2. Nemecko 4 3 0 0 1 14:3 9



3. Nórsko 5 2 1 0 2 14:14 8



4. Rakúsko 4 2 0 0 2 7:13 6



5. Maďarsko 4 1 0 0 3 6:13 3



6. Francúzsko 4 0 0 1 3 5:14 1



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov zvíťazili na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti vo svojom poslednom zápase nad Nórskom 4:1.Na konte tak majú štyri výhry a jednu prehru a zaradili sa na priebežné prvé miesto tabuľky. Postup do vyššej divízie však nemali zverenky trénera Petra Kúdelku vo vlastných rukách. Rozhodoval o ňom až nasledujúci zápas Nemecka s Francúzskom, keďže Slovenky prehrali vo vzájomnom zápase s Nemkami 0:2 a v prípade ich triumfu nad výberom "galského kohúta" by pri rovnosti bodov klesli na druhú priečku.sobota 14. januára: 15.30 - Francúzsko - Nemecko, 19.00 Maďarsko - Rakúsko