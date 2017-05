Hokejové Košice angažovali Kafku, Hričina predĺžil kontrakt

Na snímke Petr Kafka ešte v drese Banskej Bystrice. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 15. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Košice sa dohodlo na zmluvách s trojicou hokejistov. Útok posilnil krídelník Petr Kafka, brankárske rady rozšíril mladý Stanislav Škorvánek a klub predĺžil kontrakt s Tomášom Hričinom. Informovala o tom webstránka "oceliarov".Dvadsaťsedemročný Kafka prichádza do metropoly východného Slovenska s čerstvým majstrovským titulom z Banskej Bystrice. V minulom ročníku nastrieľal v drese "baranov" 22 gólov, z nich až šesť dosiahol v play off. Odchovanec Sparty Praha obliekal v minulosti aj dresy Kladna, Olomoucu či Vítkovíc. Dôveru do ďalšej sezóny dostal aj odchovanec Tomáš Hričina, ktorý tak načne v košickom drese už tretiu sezónu za sebou. Brankársku konkurenciu by mal zvýšiť 21-ročný Žilinčan Stanislav Škorvánek, ktorý obliekal reprezentačný dres SR vo všetkých mládežníckych kategóriách a extraligu si už vyskúšal vlani v Nových Zámkoch.povedal pre klubový web športový manažér HC Košice Pavol Zůbek.