Hokejové MS sa premiérovo uskutočnia v Dánsku, rozbeh zámorským derby

Program MS v hokeji



A-skupina /Royal Aréna, Kodaň/: Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Bielorusko, SLOVENSKO, Francúzsko, Rakúsko

B-skupina /Jyske Bank Boxen, Herning/: Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Nórsko, Lotyšsko, Dánsko, Kórejská republika



piatok 4. mája



16.15 Rusko – Francúzsko /A/

16.15 USA – Kanada /B/

20.15 Švédsko – Bielorusko /A/

20.15 Nemecko – Dánsko /B/



sobota 5. mája



12.15 Švajčiarsko – Rakúsko /A/

12.15 Nórsko – Lotyšsko /B/

16.15 Francúzsko – Bielorusko /A/

16.15 Fínsko – Kórejská republika /B/

20.15 Česko – SLOVENSKO /A/

20.15 Dánsko – USA /B/



nedeľa 6. mája



12.15 Rakúsko – Rusko /A/

12.15 Kórejská rep. – Kanada /B/

16.15 Švédsko – Česko /A/

16.15 Nemecko – Nórsko /B/

20.15 SLOVENSKO – Švajčiarsko /A/

20.15 Lotyšsko – Fínsko /B/



pondelok 7. mája



16.15 Bielorusko – Rusko /A/

16.15 USA – Nemecko /B/

20.15 Švédsko – Francúzsko /A/

20.15 Kanada – Dánsko /B/



utorok 8. mája



16.15 Rakúsko – SLOVENSKO /A/

16.15 Kórejská rep. – Lotyšsko /B/

20.15 Česko – Švajčiarsko /A/

20.15 Fínsko – Nórsko /B/



streda 9. mája



16.15 Švajčiarsko – Bielorusko /A/

16.15 Nemecko – Kórejská rep. /B/

20.15 Švédsko – Rakúsko /A/

20.15 Fínsko – Dánsko /B/



štvrtok 10. mája



16.15 SLOVENSKO – Francúzsko /A/

16.15 USA – Lotyšsko /B/

20.15 Česko – Rusko /A/

20.15 Nórsko – Kanada /B/



piatok 11. mája



16.15 Francúzsko – Rakúsko /A/

16.15 Dánsko – Nórsko /B/

20.15 Bielorusko – Česko /A/

20.15 USA – Kórejská rep. /B/



sobota 12. mája



12.15 SLOVENSKO – Švédsko /A/

12.15 Lotyšsko – Nemecko /B/

16.15 Rakúsko – Bielorusko /A/

16.15 Dánsko – Kórejská rep. /B/

20.15 Rusko – Švajčiarsko /A//B/



nedeľa 13. mája



16.15 Francúzsko – Česko /A/

16.15 Nórsko – USA /B/

20.15 Švajčiarsko – Švédsko /A/

20.15 Nemecko – Fínsko /B/



pondelok 14. mája



16.15 Rusko – SLOVENSKO /A/

16.15 Kórejská rep. – Nórsko /B/

20.15 Česko – Rakúsko /A/

20.15 Kanada – Lotyšsko /B/



utorok 15. mája



12.15 Švajčiarsko – Francúzsko /A/

12.15 Fínsko – USA /B/

16.15 Bielorusko – SLOVENSKO /A/

16.15 Kanada – Nemecko /B/

20.15 Rusko – Švédsko /A/

20.15 Lotyšsko – Dánsko /A/



streda 16. mája - voľný deň



štvrtok 17. mája



16.15/16.15/20.15/20.15 štvrťfinále

(Kodaň, Herning)



piatok 18. mája - voľný deň



sobota 19. mája



15.15/19.15 semifinále

(Kodaň)



nedeľa 20. mája



15.45 o 3. miesto

20.15 finále

(Kodaň)



/pozn.: všetky časy sú v SELČ/

Kodaň/Herning 4. mája (TASR) - Tradične v prvý májový piatok odštartuje turnaj elitnej kategórie hokejových majstrovstiev sveta, ktorý sa tento rok premiérovo uskutoční v Dánsku. V poradí 82. svetový šampionát hostia od 4. do 20. mája mestá Kodaň a Herning. Titul majstra sveta obhajujú Švédi, ktorí vlani vo finále v Kolíne nad Rýnom zdolali Kanadu 2:1 až po samostatných nájazdoch. Do elitnej kategórie sa vracajú Rakúšania a absolútnym nováčikom je Kórejská republika, oba tímy si postup vybojovali pred rokom na turnaji A-skupiny I. divízie v Kyjeve.Dejiskami MS sú Royal Aréna v Kodani a hala Jyske Bank Boxen v Herningu. Multifunkčná hala v hlavnom meste Dánska patrí k najmodernejším v Európe, keďže ju dokončili len vlani vo februári a jej maximálna kapacita na hokejové zápasy je 12.500 miest. Jyske Bank Boxen je súčasťou exhibičného a zábavného komplexu MCH Messecenter, samotnú halu začali stavať v októbri 2008 a otvorili ju o dva roky neskôr. Kapacita na koncerty je o málo nižšia ako v kodanskej hale 15.000 divákov, na športové podujatia približne rovnaká - 12.500.Šampionát odštartujú v piatok o 16.15 h dva duely - Rusko – Francúzsko v A-skupine a zámorské derby USA – Kanada v "béčku". V Herningu si domáci fanúšikovia prídu na svoje o 20.15 h, keď reprezentačný výber usporiadateľskej krajiny vo svojom úvodnom súboji v B-skupine preveria finalisti zo ZOH 2018 v Pjongčangu Nemci. Slováci prídu na rad až ako poslední, ale začnú zostra - v sobotu o 20.15 súbojom s Českom. V kodanskej A-skupine budú ich ďalšímu súpermi postupne Švajčiari, Rakúšania, Francúzi, Švédi, Rusi a Bielorusi. Kým vlani sa Slováci triasli o zotrvanie, tento rok im zostup nehrozí, keďže ako organizátor má Slovensko účasť na budúcoročných MS istú. Slovenský hokej bude mať na MS svoje zastúpenie aj v dvojici rozhodcov - medzi hlavných IIHF delegovala Jozefa Kubuša a medzi čiarových Petra Šefčíka.Hrací systém sa oproti minulým rokom nezmenil. Základom sú opäť iba jedna skupinová fáza a vyraďovačka. Z dvoch osemčlenných skupín sa vyprofilujú ôsmi štvrťfinalisti. To znamená, že postúpia štyria najlepší z oboch vetiev, ktorí sa stretnú vo štvrťfinále krížovým systémom (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A). Semifinále, zápas o 3. miesto a finále sa budú hrať už iba v kodanskej Royal Aréne. Mužstvá na 5.-8. miestach skončia, pričom posledné tímy automaticky opustia elitnú kategóriu MS. Ak by však Slováci ako usporiadatelia nasledujúceho šampionátu skončili v kodanskom "áčku" na ôsmej priečke, zostup do A-skupiny I. divízie by si odniesol 14. tím v celkovom hodnotení základnej fázy.V kádroch 16 tímov, ktoré sa predstavia na hokejových MS v Dánsku, figurovalo k 3. máju 97 hráčov z NHL. Ich počet sa môže ešte zvýšiť, reprezentačné mužstvá očakávajú prípadné ďalšie posily po vyradení klubov v play off. Oproti minulým rokom je to nárast, ten sa však dal očakávať vzhľadom na zvýšený záujem profiligistov po februárových ZOH v Pjongčangu, kde absentovali. Päť krajín bude mať cudzinca v pozícii hlavného trénera. Patrí k nim aj Slovensko, na ktorého striedačke sa prvýkrát na MS predstaví Craig Ramsay. Na kormidelníka z "kolísky hokeja" opäť vsadili aj Bielorusi (Dave Lewis) a Lotyši (Bob Hartley).Kanadskí reprezentanti budú mať na 82. MS ďalšiu príležitosť vyrovnať sa v historickom počte titulov Rusku. Zámorskí korčuliari doposiaľ zvíťazili 26-krát, Rusi majú o jedno zlato viac. Rusku sa nástupnícky ráta aj bohatá éra sovietskej "zbornej".Maskotom MS je káčatko inšpirované slávnou rozprávkou dánskeho spisovateľa a básnika Hansa Christiana Andersena: "O škaredom káčatku". Jeho meno vybrali v internetovom hlasovaní hokejoví fanúšikovia z celého sveta, v ankete zvíťazilo Duckly. Vyobrazené je v červenom dánskom drese na korčuliach s hokejkou a prilbou, z ramien mu veje dlhý červený plášť, aký nosia komiksoví hrdinovia. Aj to má odkazovať na jeho nezlomeného ducha a vieru vo vlastné schopnosti.