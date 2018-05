Hokejový brankár Hiadlovský bude pôsobiť v Štrasburgu

Na snímke brankár Tomáš Hiadlovský. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 21. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Tomáš Hiadlovský sa po roku strávenom v Dukle Trenčín vracia do zahraničia. Prvýkrát v kariére si vyskúša druhú najvyššiu francúzsku súťaž, na ročnej zmluve sa dohodol so Štrasburgom. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Odchovanec trenčianskeho hokeja pôsobil v rokoch 2012 - 2017 na Britských ostrovoch. Pred sezónou 2017/2018 sa vrátil do Dukly Trenčín. V základnej časti pôsobil v pozícii dvojky za Michalom Valentom, v play off sa však stal oporou tímu a pomohol mu predĺžiť finálovú sériu s Banskou Bystricou na sedem zápasov.