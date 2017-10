Hokejový obranca Lukáš Kozák posilní na dva týždne Duklu Trenčín

Lukáš Kozák (na ľade bez hokejky). Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Lukáš Kozák sa dohodol na dvojtýždňovej spolupráci s HK Dukla Trenčín. V staronovom drese by sa obranca, ktorý nedávno ukončil jednostranný kontrakt so Slovanom Bratislava, mal predstaviť už v šlágri 15. kola na ľade HC Košice. Trenčiansky klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.Dohoda s 25-ročným obrancom je zatiaľ na dva týždne.uviedol Kozák. Trenčianske prostredie nie je pre neho neznáme, keďže v ňom pôsobil už v dvoch etapách svojej kariéry. Stalo sa tak aj v sezóne 2016/17, keď za Duklu odohral 33 zápasov. Následne nastupoval za chorvátsky Medveščak Záhreb v KHL a sezónu ukončil v drese materského klubu MHC Martin, s ktorým sa prebojoval do semifinále Tipsport ligy. Pred aktuálnou sezónou uspel na skúške v Slovane Bratislava, ale po ôsmich zápasoch bez bodového zisku s ním vedenie "belasých" ukončilo jednocestný kontrakt a bude riešiť podmienky dvojcestného kontraktu.