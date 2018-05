Hokejový obranca Tomáš Malec pokračuje v Komete Brno

Na snímke slovenský hokejista Tomáš Malec. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brno 22. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Tomáš Malec bude aj naďalej pôsobiť v českom extraligovom klube HC Kometa Brno. Pre skúseného obrancu to bude už ôsma sezóna v tomto pôsobisku. O predĺžení spolupráce s 36-ročným obrancom informoval brnenský klub na oficiálnej stránke.Malec prišiel do Brna v roku 2010 a hoci po troch sezónach odišiel do Chomutova, následne sa do Komety vrátil. V jej drese sa stal dvakrát majstrom Česka, okrem toho má aj jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.uviedol Malec pre klubovú stránku.V sezóne 2017/18 sa tešil z obhajoby vlaňajšieho titulu. Odohral v nej celkovo 56 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly a 5 asistencií. V najvyššej českej súťaži už odohral 631 zápasov zo ziskom 112 bodov.