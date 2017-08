Hokejový Poprad skúša Spilara, skončili Kostenko a Vicharev

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Poprad 26. augusta (TASR) - V kádri A-mužstva HK Poprad nastalo niekoľko zmien. V tíme už nepokračujú Rusi Denis Kostenko a Sergej Vicharev, naopak na skúške je útočník Gabriel Spilar. Klub o novinkách informoval na oficiálnej stránke.Brankár Kostenko a útočník Vicharev mali byť posilami "kamzíkov," napokon však v popradskom klube nebudú pokračovať.uviedol riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi pre klubovú stránku.O kontrakt s popradským klubom v súčasnosti bojuje skúsený útočník Gabriel Spilar, no vedenie je v kontakte aj s ďalšími hráčmi, ktorí by mohli pribudnúť do kádra trénera Marcela Ozimáka.