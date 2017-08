Hokejový Slovan podpísal ročnú zmluvu s fínskym centrom Ramstedtom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava a fínsky center Teemu Ramstedt sa dohodli na ročnom kontrakte s platnosťou do 30. apríla 2018. Tridsaťročný hokejista tak zostane v KHL, v uplynulej sezóne pôsobil v rámci tejto nadnárodnej súťaže v ruskom Chabarovsku.uviedol Slovan v informácii na klubovom webe.Ramstedt bol bodovo produktívny aj v predošlých sezónach. V ročníku 2009/10 sa dostal cez hranicu 40 bodov, v nasledujúcom roku nad 30 bodov. Výborné výkony ho napokon z Espoo Blues katapultovali až do SKA Petrohrad, kde v play off nazbieral v 15 dueloch 8 bodov. Naposledy obliekal 180 cm vysoký a 91 kg vážiaci hokejista dres Amuru Chabarovsk.