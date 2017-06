Hokejový Slovan získal na skúšku mladého bieloruského beka Vorobeja

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava sa dohodol na skúšobnom kontrakte s talentovaný bieloruským obrancom Pavlom Vorobejom. Účastník Kontinentálnej hokejovej ligy o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.Devätnásťročný Vorobej nastupoval v uplynulej sezóne prevažne v tíme bieloruského projektu do 20 rokov, kde si pripísal 23 štartov a zaknihoval 21 bodov (7+14). Trinásť duelov (0+2) odohral aj za Dinamo Molodečno. Svojimi výkonmi si vypýtal miestenku nie len do bieloruského výberu do 20 rokov, ale s "Á-čkom" sa predstavil aj na MS v Kolíne a Paríži. Tam odohral päť zápasov a zaznamenal jednu asistenciu.