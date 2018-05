Hokejový tím USA porazil Kanaďanov po samostatných nájazdoch

Americký brankár Keith Kinkaid (vpravo) bráni pred Kanaďanom Ryanom Nugentom-Hopkinsom v zápase B-skupiny USA - Kanada na MS 2018 v hokeji v dánskom meste Herning 4. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





B-skupina (Herning):



USA - Kanada 5:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (1:2, 2:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 14. Lee (Thompson, DeBrincat), 21. Larkin (Kreider, Oesterle), 30. Gaudreau (Kane, Coleman), 44. Larkin (Kreider, Atkinson), víťazný nájazd Atkinson – 1. Dubois (Horvat), 13. O'Reilly (Bailey), 38. Beauvillier (Ekblad, Barzal), 51. Parayko (McDavid). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), Ohlund (Švéd.) – Kohlmüller (Nem.), Otmakov (Rus.), vylúčení na 2 min. 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0. 9632 divákov



USA:



Kinkaid – Jensen, Martinez, Murphy, Butcher, Oesterle, Pionk, Hughes – Gaudreau, White, Kane – Kreider, Larkin, Atkinson - Lee, Ryan, DeBrincat – Milano, Gibbons, Coleman - Thompson



Kanada:



Kuemper - Ekblad, Murray, Parayko, Nurse, Pulock, Chabot - Nugent-Hopkins, McDavid, Schwartz - Dubois, Horvat, Pageau - Bailey, Schenn, O'Reilly - Beauvillier, Barzal, Eberle



Herning 4. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta v Dánsku sa v B-skupine rozbehli víťazstvom USA v zámorskom derby proti Kanade. Avšak len za dva body, lebo šláger celého prvého dňa priniesol hneď aj predĺženie s následným nájazdovým rozstrelom, v ktorom víťazný gól strelil Cam Atkinson. Kanaďania získali do tabuľky bod za remízu v základnom čase.Šláger prvého dňa priniesol v Herningu rýchly, dynamický hokej s množstvom gólových šancí na oboch stranách a s úspechom mimoriadne efektívneho tímu. Američania po 65 minútach remizovali so súperom 4:4, hoci na strely to bolo 24:44, do štatistík (na 25 striel USA) sa potom zapísal ešte aj víťazný nájazdový pokus Cama Atkinsona.Američania sa najbližšie predstavia už v sobotu o 20.15 proti domácej reprezentácii, "javorový list" sa po dni voľna stretne v nedeľu o 12.15 s Kórejskou republikou.Kanaďania mali raketový štart a už po 47 sekundách sa ujali vedenia zásluhou Duboisa, ktorý zužitkoval prihrávku Horvata. Hra mala dobré tempo, prelievala sa a predovšetkým mierny favorit zápasu riadne zatápal. Pri šanciach Nugent-Hopkinsa a Shenna americký tím podržal Kinkland, Kanaďania však napokon zvýšili náskok po obrovskej chybe Gaudreaua, ktorú potrestal O'Reilly. Američania začali v závere prvej tretine viac korčuľovať, dostali súpera pod tlak a výsledkom bol kontaktný gól. V úvode druhej časti hry nevyužil veľkú šancu McDavid a z protiútoku zahrmelo na druhej strane - Larkin po teči Kreidera skóroval do prázdnej bránky. V polovici zápasu sa Američanom podarilo otočiť skóre, keď po krížnej prihrávke Kanea sa presadil Gaudreau a strelecky aktívnejší súper stihol ešte pred prestávkou vyrovnať. Lenže na začiatku tretieho dejstva predviedla druhá formácia USA parádnu kontra kombináciu a z trinástej strely dala štvrtý gól tímu. Zvýšiť mohol predovšetkým Kane, ale udrelo na druhej strane a javorový list lepšie plachtil aj v predĺžení, v ktorom mal kopec šancí vo formáte troch na troch i v presilovke 4:3. Kapitán McDavid však v závere nadstavenej päťminútovky fauloval a tak chýbal v nájazdoch. V rozstrele dvoma zásahmi exceloval Atkinson, na druhej strane zo šiestich kanadských pokusov trafil len raz Eberle.