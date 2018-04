Hokejový tréner Turek pokračuje v Detve, novou tvárou brankár Petrík

Na archívnej snímke tréner Josef Turek. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 18. apríla (TASR) - Vedenie hokejového tipsportligového klubu HC '07 Orin Detva si poistilo služby trénera Josefa Tureka, ktorý podpísal zmluvu na dve nasledujúce sezóny. Klub angažoval aj brankára Romana Petríka, ktorý v sezóne 2017/2018 pôsobil v prvoligovej Skalici. Klub informoval o novinkách na oficiálnej stránke.Tréner Turek prišiel do Detvy v závere sezóny 2017/2018 a tím pod jeho vedením bez väčších problémov zvládol play out a udržal sa v najvyššej súťaži. V minulosti už na Slovensku pôsobil aj v Skalici, Zvolene a Trenčíne.Pre 23-ročného brankára Petríka pôjde o druhý klub v najvyššej slovenskej súťaži. Debutoval v nej v drese materského Zvolena, no uplynulé dve sezóny získaval zápasovú prax v prvoligovej Skalici.