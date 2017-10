Hokejový útočník Lukáš Říha je blízko k návratu do Martina

Lukáš Říha (vpravo). Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 26. októbra (TASR) - Vedenie druholigového klubu MHK Martin je blízko k dohode s českým útočníkom Lukášom Říhom. Niekdajší miláčik martinského publika by sa v staronovom drese mohol predstaviť už v najbližšom zápase druhej najvyššej súťaže proti Sabinovu. Klub o tom informoval prostredníctvom facebooku.Říha v sezóne 2017/18 už obliekal dresy poľského tímu Unia Osvienčim a aj českej druholigovej Poruby. Podľa prezidenta MHK Vladimíra Polakoviča by sa mohol vrátiť do martinských farieb.Říha pôsobil v Martine v rokoch 2007-2010 a aj závere sezóny 2014/15. V najvyššej slovenskej súťaži má na konte 187 zápasov (všetky v drese Martina) a nastupoval už aj v 1. lige za Detvu.