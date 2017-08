Hokejový útočník Markovič je na skúške vo Vsetíne

Jaroslav Markovič (vľavo) ešte v drese Martina. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Vsetín 7. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jaroslav Markovič je v týchto dňoch na skúške v tíme nováčika druhej najvyššej českej súťaže VHK Robe Vsetín. Skúsený hokejista si hľadá nové pôsobisko po tom, čo jeho materský klub MHC Martin, v ktorom pôsobil v uplynulej sezóne, zanikol. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Spoločne s Markovičom je vo Vsetíne na skúške aj kanadský útočník Nathan Robinson. Obaja v minulosti pôsobili v Slavii Praha.uviedol Markovič pre klubovú stránku. Markovič začal sezónu 2016/17 v pražskej Slavii, no v priebehu ročníka sa vrátil do rodného Martina. Zaň odohral celkovo 37 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal 17 asistencií. Jeho tím síce dosiahol úspech v podobe semifinálovej účasti, no napokon z finančných dôvodov nedostal tipsportligovú licenciu.