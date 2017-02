Hokejový Záhreb už sezónu zabalil: Proti Slovanu len s 12 hráčmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 13. februára (TASR) - Účastník Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Medveščak Záhreb pricestuje na dvojzápas so Slovanom Bratislava len s dvanástimi korčuliarmi.povedal pred dvojzápasom slovenský obranca chorvátskeho tímu Lukáš Kozák.Oba tímy už stratili šancu na účinkovanie v play off. "Belasí" uzatvoria prebiehajúcu sezónu pred domácim publikom 14. a 15. februára proti Medveščaku.Záhrebský klub po tom, čo už prišiel o šancu na postup do vyraďovačky, pristúpil k veľkému rozpredaju hráčov. Momentálne mu v kádri ostali iba dvanásti korčuliari - traja obrancovia a deviati útočníci. Naposledy mužstvo opustil v pondelok zadák Mark Katic, ktorý prestúpil do švédskeho tímu Skelleftea AIK. Informoval portál championat.com.