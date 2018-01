Hokejový Zvolen angažoval kanadského brankára MacIntyrea

Brankár Drew MacIntyre (vľavo) v drese Caroliny Hurricanes. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 31. januára (TASR) - Kanadský hokejový brankár Drew MacIntyre sa stal novou posilou HKM Zvolen. S vedením klubu sa dohodol na spolupráci do konca sezóny. Zvolenčania informovali o novej posile na svojej oficiálnej stránke.Brankárska posila Zvolenčanov má za sebou dlhú zámorskú kariéru. V roku 2001 ho draftoval Detroit Red Wings. Do NHL však nakukol až v sezóne 2007/08, keď vo farbách Vancouveru Canucks absolvoval dva zápasy. Neskôr bol ešte súčasťou Atlanty Trashers a ďalšie dva zápasy v NHL pridal v ročníku 2011/12 za Buffalo Sabres. Počas výluky v sezóne 2012/13 sa objavil aj v HC Lev Praha. Neskôr ešte dostal šancu v NHL v drese Toronta Maple Leafs. Prevažnú časť zámorskej kariéry, ktorá trvala do roku 2016, chytal v AHL.V minulej sezóne nastupoval za Medveščak Záhreb v KHL a za Adler Mannheim v nemeckej DEL. V chorvátskom tíme začal aj aktuálnu sezónu, no počas nej sa presunul do nemeckého klubu Straubing Tigers. V rokoch 2014 až 2017 trikrát reprezentoval Kanadu na Spenglerovom pohári.