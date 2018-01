Hokejový Zvolen bude štyri týždne bez Chovana

Krídelník Zvolena Michal Chovan (vľavo). Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zvolen 8. januára (TASR) - Hokejový útočník Michal Chovan bude svojmu tímu HKM Zvolen chýbať približne štyri týždne. Dôvodom je operácia sánky a následná vynútená pauza. Zvolenský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Chovana po jednom zo súbojov v zápase 35. kola proti Dukle Trenčín previezli do nemocnice s podozrením na otras mozgu. To sa síce nepotvrdilo, ale vyšetrenia odhalili opätovnú zlomeninu sánky. Tú museli riešiť operačným zákrokom, už druhým v pomerne krátkom období. Chovan z podobných príčin chýbal svojmu tímu aj priebehu sezóny. Po návrate sa dostal do výbornej formy a v decembri získal minimálne jeden bod v každom zápase. V troch januárových dueloch nebodoval.