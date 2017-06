Hokejový Zvolen opäť lovil v zámorí, prichádza Kanaďan Ross

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 9. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HKM Zvolen angažovalo v krátkom čase už tretieho hráča zo zámoria. Po útočníkovi Timovi Coffmanovi a brankárovi Mattovi Climiem prichádza 28-ročný kanadský obranca Nick Ross. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Ross bol v drafe v roku 2007 druhou voľbou Phoenixu Coyotes, ktorý si ho vybral v závere 1. kola z celkovej 30. pozície. V NHL však nikdy nenastúpil. Do roku 2012 pôsobil v nižších zámorských súťažiach WHL a AHL, neskôr smerovali jeho hokejové kroky do medzinárodnej súťaže EBEL a aj do nemeckej DEL-ky či najvyššej talianskej ligy. V uplynulých troch sezónach bol hráčom HC Inssbruck. V ročníku 2016/17 odohral celkovo 54 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov a pridal 26 asistencií.