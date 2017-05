Hokejový Zvolen počíta s Drgoňom i Bokrošom, Lašák je zatiaľ otázny

Na snímke brankár Ján Lašák. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 25. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HKM Zvolen počíta pre budúcu sezónu aj s obrancami Adamom Drgoňom a Tomášom Bokrošom. Okrem nich by do tímu trénera Petra Mikulu mala pribudnúť pätica kvalitných legionárov do prvej formácie. Informoval o tom predseda predstavenstva HKM Dušan Mráz v rozhovore pre klubovú stránku.Po sezóne 2016/17 sa do zvolenského klubu vrátila ikona zvolenského klubu Ladislav Čierny a v pozícii asistenta športového riaditeľa pôsobí Vlastimil Plavucha. Klub momentálne pracuje na budovaní kádra pre budúcu sezónu. Podľa Dušana Mráza prebehli prvé rokovania s hráčmi už v januári.uviedol Dušan Mráz v rozhovore pre klubovú stránku.Tréner zvolenského A-mužstva má už k dispozícii základnú os mužstva, ktorú tvoria brankári Marek Šimko a Boris Babik, obrancovia Peter Hraško, Janis Andersons, Michal Ivan, Michal Novák, Tomáš Bokroš, Ján Ťavoda, Adam Drgoň, Lukáš Dubeň a útočníci Michal Chovan, Lukáš Jurík, Petr Obdržálek, Martin Ďaloga, Matúš Matis, Peter Šišovský, Matej Síkela, Ivan Jakubík, Viktor Fekiač, Tomáš Török a Miloš Kelemen. Ako uviedol Dušan Mráz, nie všetci z menovaných už majú podpísaný kontrakt, no k tomu by malo dôjsť v najbližších dňoch. Z uvedeného menoslovu sú novými tvárami vo zvolenskom tíme obrancovia Tomáš Bokroš a Adam Drgoň. Bokroš začal uplynulú sezónu v českej extralige, no po odchode z Pardubíc sa vrátil do najvyššej slovenskej súťaže v drese Žiliny. Adam Drgoň bol v uplynulých dvoch sezónach hráč Dukly Trenčín. Staronovou tvárou vo zvolenskom tíme je útočník Michal Chovan, ktorý nedávno skončil v Českých Budějoviciach.uviedol Dušan Mráz, ktorý zároveň priznal že je v kontakte aj s brankárom Jánom Lašákom: