Hokejový Zvolen zbrojí: Získal ruského útočníka Raisova

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zvolen 12. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HKM Zvolen angažovalo 26-ročného ruského útočníka Raslana Raisova. Pre novú posilu "rytierov" to bude prvé zahraničné pôsobisko. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Rodák z Čečenska doteraz pôsobil iba v ruských súťažiach, najmä vo Vyššej lige. Uplynulú sezónu odohral v klube Sokol Krasnojarsk a v 42. zápasoch získal 21 kanadských bodov za 8 gólov a 13 asistencií. V roku 2008 získal s reprezentáciou Ruska striebornú medailu na MS hráčov do 18 rokov.Pre zvolenský klub je to štvrtá zahraničná posila pred novou sezónou. Zvolenčania nedávno angažovali kanadského brankára Matta Climieho i jeho krajana obrancu Nicka Rossa a aj amerického útočníka Tima Coffmana.Zaujímavosťou je, že opačným smerom, zo Zvolena do Krasnojarska, nedávno putovala dvojica útočníkov Radovan Puliš a Peter Zuzin.