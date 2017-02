Hokejový Zvolen získal zo Žiliny útočníka Matisa

Na snímke Matúš Matis ešte v drese Popradu. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zvolen 3. februára (TASR) - Hokejový tipsportligista HKM Zvolen získal do svojho kádra útočníka Matúša Matisa. Dvadsaťtriročný krídelník prichádza pod Pustý hrad zo Žiliny, kde v prebiehajúcej sezóne odohral 38 zápasov s bilanciou osem gólov a päť asistencií. Trénerom bude k dispozícii už v piatkovom súboji 43. kola Tipsport Ligy na ľade HK Poprad.Matis už v juniorskom veku zamieril za oceán, kde odohral tri sezóny v nižších severoamerických súťažiach GMHL, QMHL a NAHL. Po návrate do Európy v sezóne 2012/13 zamieril do materských Košíc a s "oceliarmi" sa prebojoval až do finále. V najvyššej slovenskej súťaži obliekal aj dres Popradu. Informáciu priniesla oficiálna internetová stránka HKM Zvolen.