Hokejsti SR piaty rok po sebe bez štvrťfinále, Sekera:Mali sme na viac

Na snímke slovenská striedačka, v pozadí sprava asistent trénera Róbert Petrovický a tréner Craig Ramsay, v popredí zľava Andrej Sekera, Michal Čajkovský, Marek Ďaloga a Dominik Graňák počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti čakajú na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta už päť rokov. Prienik medzi najlepšiu osmičku sa im nepodaril ani tento rok v Dánsku, definitívne o tom rozhodli Švajčiari, ktorí v utorňajšom zápase zdolali Francúzsko 5:1 a postúpili ako poslední z A-skupiny.Zverenci trénera Craiga Ramsayho pustili postupové karty z vlastných rúk už v pondelok, keď prehrali s Ruskom 0:4, čo znamenalo, že na štvrťfinále potrebovali pomoc Francúzov. Tí však nemali proti Helvétom s ôsmimi hráčmi z NHL príliš šancu.Slováci sa pripravili o možnosť po piatich rokoch si opäť zahrať medzi najlepšou osmičkou vlastnými chybami. Takmer po každom zápase v mixzóne opakovali frázu:Práve niekoľkominútové výpadky v dôležitých dueloch ich pripravili o lepšie umiestenie.V úvodnom stretnutí s Českom ich delilo od troch bodov iba desať sekúnd, no nakoniec získali len jeden. Proti Švajčiarom odštartovali veľmi pasívne, inkasovali a dostali sa pod tlak. Po úvodnom víkende tak mali na konte len jediný bod.povedal Andrej Sekera.Nasledujúce dva zápasy s papierovo slabšími Rakúskom a Francúzskom zvládli a dobrý výkon podali aj v stretnutí s obhajcami trofeje zo Švédska, no nedokázali na neho nadviazať proti Rusom, kde taktiež akoby vypustili prvú tretinu.pokračoval kapitán SR.Ten netajil veľké sklamanie už po prehre s Ruskom 0:4. Podľa Sekeru mal tohtoročný výber na viac a mal postúpiť do vyraďovačky.dodal.vyslaní redaktori TASR ny wr