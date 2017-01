Holanďana na poste šéfa Euroskupiny by mohol nahradiť Slovák

Na archívnej holandský minister financii Jeroen Dijsselbloem (v strede) hovorí s francúzskym ministrom financii Michelom Sapinom (tretí zľava) a slovenským ministrom finacii Petrom Kažimírom (prvý zľava) pred pokračovaním rokovania Euroskupiny - ministov financii EÚ o najnovších finančných opatreniach gréckej vlády v belgickom Bruseli 12. júla 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. januára (TASR) – Ak sa naplnia predvolebné prieskumy v Holandsku, tamojší minister financií Jeroen Dijsselbloem by mohol prísť hneď o dve funkcie. Okrem ministerského kresla je v stávke aj jeho post predsedu Euroskupiny, teda neformálneho zoskupenia ministrov financií štátov eurozóny. V Bruseli sa už začína šepkať, kto by ho vo funkcii mohol nahradiť.V Holandsku budú 15. marca parlamentné voľby a v prieskumoch verejnej mienky vedie populistická Strana slobody (PVV) Geerta Wildersa. Je pravdepodobné, že súčasná koalícia Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) Marka Rutteho a Strany práce, ktorej členom je aj minister financií, sa nezopakuje.V tom prípade by Dijsselbloem nepokračoval v ministerskej funkcii a otázne je, či by zostal v pozícii šéfa Euroskupiny.uviedol pre magazín Politico hovorca Euroskupiny Michel Reijns.Je ale obvyklé, že funkciu predsedu Euroskupiny zastáva úradujúci minister, preto sa začína v kuloároch špekulovať o možných nástupcoch holandského ministra. Najčastejšie sa spomína meno španielskeho ministra financií Luisa De Guindosa. Ten je však blízky konzervatívnemu premiérovi Marianovi Rayojovi a socialisti sa sťažujú, že všetky vedúce funkcie v európskych inštitúciách má pod kontrolou pravica.Hovorí sa o štvorici možných socialistických kandidátov z Francúzska, Malty, Talianska a Slovenska. Francúzsko na jar čakajú voľby a je otázne, či tamojší minister financií Michel Sapin obháji ministerské kreslo. To isté platí aj pre Maltu, kde budú voľby o rok. Talianskeho ministra zas diskvalifikuje fakt, že Taliani už riadia diplomaciu EÚ (Federica Mogheriniová), Európsky parlament (Antonio Tajani) aj Európsku centrálnu banku (Mario Draghi).Z tohto dôvodu má reálnu šancu stať sa lídrom Euroskupiny slovenský minister financií Peter Kažimír, domnieva sa Politico. Ten na začiatku januára na sociálnej sieti uviedol, že Dijsselbloem by mal zostať do funkcii až do konca funkčného obdobia, nezávisle od výsledku volieb v Holandsku.Štáty Euroskupiny (19) si volia predsedu na 2,5-ročné funkčné obdobie. Holandský minister Jeroen Dijsselbloem post zastáva už druhýkrát a mandát mu vyprší v januári 2018.