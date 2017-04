Holanďania oslavujú 50. narodeniny svojho kráľa

Holandský kráľ Viliam Alexander (vľavo) sa pozerá na svoju matku, princeznú Beatrix. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 27. apríla (TASR) - Holandsko dnes oslavuje 50. narodeniny svojho kráľa Viliama Alexandra. Po celej krajine sa konajú oslavy, na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú ľudia oblečení v národnej oranžovej farbe. Osobitnú atmosféru však majú oslavy v metropole Amsterdam.Monarcha so svojou rodinou trávi dnešný Kráľov deň v meste Tilburg na juhu Holandska. Tamojšie ulice lemovali tisíce ľudí s oranžovými nafukovacími korunami na hlavách v nádeji, že uvidia Viliama Alexandra, jeho manželku Máximu, ktorá sa narodila v Argentíne, a ich tri dcéry.Amsterdamský park Vondelpark vyhradili na dnešný deň pre deti, ktoré tam môžu predávať svoje staré hračky a oblečenie, a po historickej sieti vodných kanálov v metropole premávajú vyhliadkové člny s oslavujúcimi obyvateľmi a návštevníkmi mesta.V meste Tilburg sprísnili bezpečnostné opatrenia. Vjazd áut do ulíc, ktorými kráčala kráľovská rodina, polícia znemožnila rozmiestnením betónových zátarás.Oslavy kráľových narodenín sú podľa webovej stránky Amsterdam.org jedným veľkým celonárodným večierkom. Metropola, ktorú dnes podľa odhadov navštívi 750.000 ľudí - väčšina z nich pricestuje múdro vlakom - sa zmenila na najväčší festival pod otvoreným nebom.Akékoľvek pouličné obchodovanie je v tento deň povolené a Holanďania to hojne využívajú na predaj a nákup nepotrebných a prebytočných vecí. Všetky vonkajšie aktivity, ako pouličné trhy a veľké organizované hudobné produkcie, sa skončia o 20.00 h. Večierky však budú pokračovať vnútri, v kluboch a pohostinstvách, hlboko do noci.