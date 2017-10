Holanďania sa rozlúčili s Robbenom a chcú Advocaatovu hlavu

Holandský hráč Arjen Robben, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 11. októbra (TASR) - Ďalší veľký turnaj bez Holandska. Futbaloví reprezentantibudú po EURO 2016 chýbať aj na budúci rok na svetovom šampionáte v Rusku. V záverečnom zápase kvalifikácie, v ktorom ešte živili nádej na postup, síce zdolali priameho konkurenta v boji o baráž Švédsko 2:0, no na to, aby ho predbehli v tabuľke, potrebovali vyhrať až o sedem gólov.Z A-skupiny si priamy postup zabezpečili Francúzi, ktorí ho potvrdili v utorok triumfom nad Bieloruskom 2:1, Švédi s Holanďanmi skončili na rovnako s 19 bodmi, no severania mali výrazne lepšie skóre.Švédi boli napriek postupu do baráže nespokojní s výsledkom i predvedenou hrou.povedal obranca Andreas Granqvist.Oficiálna stránka národnej federácie "tre kronor" uvádza, že jej hráči budú v baráži medzi nenasadenými tímami a môžu sa stretnúť so Švajčiarskom, Dánskom, Chorvátskom alebo Talianskom.uviedol útočník Marcus Berg.Holanďania zaznamenali ústup z pozícií. V roku 2010 v JAR skončili na MS na druhom mieste, keď prehrali po predĺžení so Španielskom 0:1, a pred tromi rokmi obsadili tretie miesto po tom, čo ich v semifinále vyradila Argentína v penaltovom rozstrele a v boji o bronz zdolali domácu Brazíliu 3:0. O rok budú chýbať už na druhom veľkom turnaji v rade.Navyše, v utorok krátko po záverečnom zápase prišli aj o svojho hviezdneho krídelníka a kapitána Arjena Robbena. Ten sa vo veku 33 rokov rozlúčil s reprezentačnou kariérou a urobil to vo veľkom štýle, keď strelil oba góly svojho tímu. Nechýbala ani jeho povestná kľučka z pravej strany a vzápätí strela ľavačkou, dribling okolo bezmocných obrancov i teatrálny pád po súboji s protihráčom.povedal Robben, ktorý po konci zápasu absolvoval čestné kolo okolo tribún Amsterdam Arény. Tá mu pri potlesku postojačky zborovo odpovedala:povedal krídelník Bayernu Mníchov pre oficiálnu stránku národnej federácie. Za reprezentáciu odohral celkovo 96 medzištátnych zápasov, v ktorých nastrieľal 37 gólov. Štartoval na troch MS (2006, 2010, 2014), pričom na predošlých dvoch patril medzi kľúčových hráčov "oranjes".zložil mu poklonu tréner národného tímu Dick Advocaat.Jeho budúcnosť pri kormidle reprezentácie je ale veľmi nahnutá a viaceré holandské periodiká v stredu ráno prišli s titulkami, že by mal svoj post po nevydarenej kvalifikácii opustiť. De Telegraaf už našiel aj favorita na jeho miesto. Je ním súčasný tréner Evertonu a jeden z legendárnych hráčov "tulipánov" Ronald Koeman.