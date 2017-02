Holanďania si v marcových voľbách budú vyberať z 31 politických strán

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 2. februára (TASR) - Holandskí voliči si 15. marca budú môcť vybrať spomedzi 31 politických strán, ktoré sa budú uchádzať o ich priazeň v parlamentných voľbách. Spravodajský server DutchNews.nl pripomenul, že pôvodne bolo zaregistrovaných až 81 politických subjektov.Všetky politické subjekty, tradičné strany aj tie novozaložené, mali termín do pondelka splniť všetky potrebné náležitosti, aby sa dostali na oficiálny zoznam schválený volebnou komisiou. Zlyhali najmä nové politické strany, ktoré nezískali dostatočnú podporu (najmenej 580 písomných vyhlásení o podpore) vo všetkých 20 hlasovacích obvodoch alebo nezaplatili zálohu vo výške 11.250 eur.Volebná komisia povolila 19 z 31 uvedených strán, aby najneskôr do piatka odovzdali dokumenty, ktoré im ešte chýbajú. Ak to nestihnú, budú vymazané z oficiálneho zoznamu. Týka sa to aj dvoch z troch pravicových populistických strán, ktoré založili priaznivci minuloročného referenda o asociačnej dohode medzi EÚ a Ukrajinou: hnutia Geen Peil a strany Pre Holandsko (VNL).Podľa januárových prieskumov verejnej mienky okolo 70 percent voličov ešte nevie, koho bude v marcových voľbách voliť. Najviac hlasov by mala získať krajne pravicová Strana slobody (PVV) Geerta Wildersa - podľa prieskumov ju podporuje 19 až 22 percent voličov, čo znamená 29 až 33 kresiel v 150-člennom parlamente. Je to mierny pokles popularity oproti decembrovým prieskumom, keď PVV siahala až na 37 mandátov.Znamená to, že Wildersova strana stráca náskok pred vládnucou konzervatívno-liberálnou Ľudovou stranou pre slobodu a demokraciu (VVD). Tá by podľa najnovších prieskumov mohla vo voľbách dostať 23 až 27 miest v parlamente.