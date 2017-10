Holandská ministerka obrany odstúpila v súvislosti s úmrtím vojakov

Na archívnej snímke Jeanine Hennisová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 4. októbra (TASR) - Holandská ministerka obrany Jeanine Hennisová oznámila svoj odchod z funkcie v súvislosti s vlaňajším tragickým úmrtím dvoch holandských príslušníkov mierovej misie OSN v Mali (MINUSMA). Informoval o tom dnes spravodajský server DutchNews.nl.Ministerka sa rozhodla rezignovať v utorok po búrlivej štvorhodinovej diskusii v parlamente, ktorá sa zaoberala príčinou úmrtia dvoch Holanďanov počas vojenského cvičenia na severovýchode Mali. Pri tragickom incidente z júla 2016, keď nečakane vybuchol granát, bol zranený ešte ďalší holandský vojak.oznámila Hennisová pred odovzdaním svojej rezignácie kráľovi Viliamovi Alexandrovi. Ministerka sa ocitla pod paľbou kritiky od všetkých politických strán za to, že sa jej rezort nedostatočne zaoberal kriticky ladenou správou o celom incidente.Správa zverejnená minulý štvrtok upozornila navo vojenských postupoch pri nehode zo 6. júla 2016, keď počas vojenského cvičenia došlo k nečakanej aktivácii 60 mm granátometu. Granát, ktorý vybuchol pri nabíjaní zbrane, spôsobil smrť dvoch vojakov a jedného zranil.Autori správy naznačili, že sa neuplatňovali správne postupy pri nákupe zbraní a rovnako sa zistili aj nedostatky pri ich preprave a skladovaní zbraní.Okrem ministerky podal demisiu aj šéf holandských ozbrojených síl Tom Middendorp. Ministerstvo obrany až do zostavenia novej vlády povedie doterajší štátny tajomník rezortu Klaas Dijkhoff.Holandsko sa zúčastňuje na mierovej operácii MINUSMA zameranej na udržanie krehkého mieru v Mali od apríla 2014. V súčasnosti je v tejto africkej krajine okolo 300 holandských vojakov, ktorých mandát vláda v septembri predĺžila do konca roka 2018.