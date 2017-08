Holandská polícia zadržala pre hrozbu v Rotterdame ďalšiu osobu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 24. augusta (TASR) - Holandská polícia zadržala dnes ďalšiu osobu v súvislosti s hrozbou, pre ktorú v stredu zrušili v Rotterdame koncert americkej skupiny Allah-Las. S odvolaním sa na holandské médiá o tom informovala spravodajská stanica BBC.K zadržaniu 22-ročného muža podozrivého z toho, že by mohol spáchať útok, došlo dnes okolo 02.00 h SELČ v provincii Severné Brabantsko ležiacej na juhu Holandska, uviedla holandská televízia NOS.Polícia zároveň stále vypočúva Španiela, ktorého zadržala v stredu v blízkosti miesta konania koncertu v Rotterdame. V jeho dodávke so španielskym evidenčným číslom bolo množstvo plynových fliaš.Prevádzkovateľ koncertnej sály Maassilo krátko predtým oznámil, že pre "teroristickú hrozbu" bolo zrušené vystúpenie skupiny Allah-Las. Varovanie pred hrozbou prišlo podľa miestnych úradov od španielskej polície.Holandská polícia však už o niekoľko hodín súvislosť medzi zadržaným španielskym vodičom dodávky a teroristickou hrozbou spochybnila, pričom holandské médiá informovali, že vodič bol podnapitý a prevoz plynových fliaš vedel dôveryhodne vysvetliť.Allah-Las je štvorčlenná skupina z kalifornského mesta Los Angeles, ktorá vďaka svojmu menu nezriedka dostáva rôzne vyhrážky. Jej stredajší koncert v Rotterdame bol po varovaní od španielskej polície zrušený na poslednú chvíľu.Dodávku zadržaného Španiela následne preskúmali pyrotechnici. Hala Maassilo bola evakuovaná, nasadení boli aj policajti v nepriestrelných vestách.Kapela Allah-Las vlani v rozhovore pre denník Guardian uviedla, že vyhrážky vďaka svojmu názvu, inšpirovanému kapelou Jesus and Mary Chain, často dostáva od moslimov, ktorí sa cítia byť urazení použitím slova Alah (po arabsky boh).