Holandská polícia zhabala látky na výrobu miliardy tabliet extázy

Na ilustračnej snímke je sáčok s tabletkami extázy. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Amsterdam 11. februára (TASR) - Holandská polícia zhabala chemické látky, z ktorých by bolo možné vyrobiť až miliardu tabliet drogy extáza. Materiály boli objavené v kamióne neďaleko belgických hraníc.Samotný kontraband, ktorý zahŕňal 100 kanistrov vodíka, 15 ton hydroxidu sodného a 3000 litrov ďalších chemických látok, má hodnotu niekoľko stotisíc eur, uviedla holandská polícia, ktorú v piatok citovala agentúra Reuters.Polícia materiály objavila v obci Rilland, v provincii Zeeland, približne 80 kilometrov južne od Rotterdamu a 40 kilometrov severne od belgických Antverp. Podľa polície drogy prúdia cez obe zmienené prístavné mestá.Vyšetrovatelia nezverejnili odhad pouličnej hodnoty extázy, ktorú by bolo možné zo zhabaných materiálov vyrobiť, ani to, či bol pri akcii niekto zatknutý. Holandsko je jedným z najväčších výrobcov drogy extáza na svete.