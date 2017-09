Holandské firmy porušili sankcie EÚ voči Rusku. Stavali most na Krym

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Holandská ministerka pre medzinárodný rozvoj Lilianne Ploumenová nariadila vyšetrovanie dvoch holandských spoločností, ktoré dodali stavebné diely a vybavenie pre stavbu mosta cez Kerčský prieliv, ktorý spája Rusko s Krymským polostrovom. Firmy tým porušili platné sankcie EÚ voči Rusku, uviedol dnes spravodajský server DutchNews.nl.Most s dĺžkou 19 kilometrov je určený na posilnenie prepojenia medzi Ruskou federáciou a polostrovom Krym. Anexiu Krymu z marca 2014 považuje Európska únia za nezákonnú. V júni tohto roka ministri zahraničných vecí EÚ predĺžili ekonomické sankcie voči Rusku o ďalší rok, pričom pre firmy z EÚ platí zákaz vývozu tovarov, investícií a nákupu nehnuteľností na anektovanom Kryme.Holandské noviny De Gelderlander cez víkend informovali, že firma Dematec Equipment so sídlom v Dodewaarde dodala vysokovýkonný stroj používaný na vytváranie základov mosta. Potrebné stavebné diely dodala ďalšia holandská firma Biljard Hydrauliek z Milsbeeku.Riaditeľ firmy Dematec Derk van den Heuvel pre noviny De Gelderlander uviedol, že podľa neho európske sankcie neboli porušené, pretože stavebné zariadenie bolo zostavené na ruskom území a nie na Kryme.skonštatoval van den Heuvel. Riaditeľ Biljard Hydrauliek Marcel Biljard zas tvrdí, že jeho firma nevedela, že jej súčiastky budú použité na stavbu mosta na Kryme.Holandská právnička Heleen over den Lindenová, ktorá sa špecializuje na právne predpisy o sankciách, však pre De Gelderlander zdôraznila, že sankčné podmienky EÚ sú zámerne široké, aby zamedzili špekuláciám firiem, ako ich obísť.vysvetlila právnička.Poslanci Socialistickej strany (PvdA) a kresťanských demokratov (CDA) podporujú vyšetrenie oboch spoločností, pretože most cez Kerčský prieliv "symbolizuje ruskú anexiu" Krymu.Ministerka Ploumenová pripomenula, že holandská vláda nesúhlasí s ničím, čo by znamenalo "normalizáciu" ruského nároku na Krym.