Holandské úrady vyzvali občanov, aby dočasne nekonzumovali vajcia

Brusel/Amsterdam 2. augusta (TASR) - Obyvatelia Holandska by sa mali dočasne vyhýbať konzumácii vajec. Holandský Úrad pre bezpečnosť potravín (NVWA) to zdôvodnil výskytom pesticídu fipronil, ktorý bol objavený na 17 hydinových farmách. Fipronil sa používa na likvidáciu vší a kliešťov. Škandál s výskytom fipronilu medzitým zasiahol aj Belgicko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko a Britániu, uviedol dnes spravodajský server DutchNews.nl.Zástupca riaditeľa NVWA pre médiá spresnil, že ľudia by sa mali vajciam vyhýbať aspoň do nedele, kým potravinárski inšpektori nepreveria ďalších okolo 180 hydinových fariem, ktoré boli v kontakte s firmou Chickfriend.Vysoký výskyt látky fipronil vo vajíčkach je podľa NVWA nebezpečný najmä pri nadmernej a dlhodobej spotrebe nakazených vajec, keď môže dôjsť k poškodeniu obličiek, pečene a štítnej žľazy. Úrady pre istotu odporučili, aby deti vajíčka s výrobnou sériou X-NL-40155XX radšej nekonzumovali.Podľa holandského denníka Volkskrant fipronil mohol byť použitý na holandských farmách už v júni 2016 a ľudia mohli v priebehu celého roka jesť infikované vajcia zakúpené v obchodoch.V centre pozornosti úradov je spoločnosť Chickfriend z holandského mestečka Barneveld, ktorá minulý rok viedla odvšivovaciu kampaň na hydinových farmách. Firma upozornila, že pesticíd kúpila od belgického dodávateľa a vyšetrovatelia sa pokúšajú zistiť, či mala Chickfriend informácie o tom, že odvšivovací výrobok obsahuje v Holandsku zakázaný fipronil. Tento pesticíd je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) klasifikovaný akopre ľudské zdravie.DutchNews.nl upozornil, že po vypuknutí fipronilového škandálu úrady začali trestné vyšetrovanie. Viacero majiteľov hydinových fariem chce zažalovať spoločnosť Chickfriend za spôsobené škody a ušlý zisk pre sťahovanie vajec z predaja. Webová stránka spoločnosti bola zrušená a firemný telefón nefunguje.Škandál s nakazenými vajíčkami sa od belgického dodávateľa chemickej látky rozšíril už aj do Nemecka, Anglicka, Francúzska a Poľska, ktoré rovnako používali tento produkt proti všiam a kliešťom.Pre Holandsko môže mať fipronilový škandál vážne finančné dosahy, lebo v krajine pôsobí najmenej tisíc hydinových fariem, ktoré produkujú okolo 11 miliárd vajec ročne. Viac ako polovica z tejto produkcie je určená na export, hlavne do Nemecka.