Holandské vajcia kontaminované fipronilom sa nachádzajú už aj v SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Vajcia pôvodom z Holandska kontaminované pesticídom fipronil sa nachádzajú už aj na Slovensku. Objavili ich inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR vo veľkosklade pre gastronomické zariadenia vo Vrbovom. Išlo o 24 balení uvarených a ošúpaných vajec dodaných do SR z Holandska cez viacero krajín. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Vajcia obsahujúce rezíduá pesticídu vyviezli najprv z Holandska do firiem v Nemecku, kde ich spracovali. Hotové výrobky, uvarené a ošúpané vajcia boli dodané firme do Rakúska. Z rakúskej firmy prišla ich dodávka do veľkoskladu pre gastronomické zariadenia vo Vrbovom. Rakúsky dodávateľ už odštartoval proces sťahovania.zdôraznila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).Slovenskí veterinárni inšpektori sú už priamo na mieste vo Vrbovom a vykonávajú kontrolu, aby zistili, či bol dodržaný proces sťahovania. Zároveň preverujú distribučný zoznam, do ktorých prevádzok boli uvarené a ošúpané vajcia dodané. ŠVPS už informovala aj Úrad verejného zdravotníctva.Slovensko získalo informáciu o vajciach s rezíduami pesticídu fipronil pochádzajúcich z holandských fariem prostredníctvom systému rýchleho varovania. Rezíduá našli kontrolóri už počas laboratórneho testovania v Nemecku, Belgicku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Švajčiarsku, ale aj v Hongkongu.Kontrolné orgány zistili nepovolené látky u producentov používajúcich prostriedok na ošetrenie sliepok proti parazitom s názvom DEGA 16. Výrobca do inak schváleného prípravku na ošetrovanie hydiny nelegálne pridával látku fipronil. Prípravok DEGA 16 používajú v Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, ale aj v susednom Poľsku. Kontaminované nie sú všetky šarže, kontroly stále pokračujú. Analýzam podrobili aj iné prípravky používané na dotknutých farmách. Nelegálne pridávaný fipronil zistili taktiež v doplnku krmiva s názvom Copper Boost.Ako správne nakupovať vajcia sa spotrebitelia podľa MPRV dozvedia na webovom sídle agrorezortu www.mpsr.sk.