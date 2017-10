Holandskí politici sú po 208 dňoch od volieb pripravení vytvoriť vládu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 9. októbra (TASR) - Takmer sedem mesiacov po parlamentných voľbách sa holandskí voliči tento týždeň dočkajú svojej novej vlády. Informovali o tom dnes miestne médiá, ktoré cituje britský denník The Guardian.Holandský premiér Mark Rutte by mal ešte dnes zákonodarnému zboru predstaviť krehkú štvorstranovú koalíciu - 208 dní po tom, ako jeho Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) zvíťazila 15. marca vo voľbách.Ak to parlament schváli, plány vlády budú oficiálne predstavené v utorok. Pôjde o najdlhšie obdobie zostavovania nového kabinetu v moderných dejinách Holandska.Pevnú dohodu medzi Rutteho liberálnou a podnikaniu naklonenou VVD, progresívnou stranou Demokrati 66 a dvoma kresťanskými subjektmi - relatívne umiernenou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a omnoho konzervatívnejšou Kresťanskou úniou (CU) - však bude náročné dosiahnuť, tvrdí The Guardian.Demokrati 66 totiž podporujú legalizáciu interrupcií, hnutie LGBT a proeurópske smerovanie krajiny a hodlajú priekopnícke zákony Holandska o eutanázii rozšíriť tak, aby o ukončení svojho života mohli rozhodovať aj pacienti, ktorí nie sú smrteľne chorí. CU zasa vystupuje proti euru, umelému prerušeniu tehotenstva, sobášom osôb rovnakého pohlavia i eutanázii.Nová koalícia bude mať v rozdrobenom 13-stranovom a 150-člennom parlamente iba najtesnejšiu možnú väčšinu. Jej schopnosť zotrvať celé štvorročné funkčné obdobie bude pre Rutteho predstavovať dosiaľ najnáročnejšiu skúšku.V prípade schválenia parlamentom budú plány novej vlády finalizované a bude vymenovaný nový kabinet - čo je sám osebe chúlostivý proces. Ak všetko pôjde dobre, proces by sa mal uzavrieť 23. októbra, uvádza britské médium.