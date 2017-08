Holandsko a Belgicko riešia škandál s vajcami infikovanými pesticídmi

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 1. augusta (TASR) - Holandské úrady dnes vyzvali domácich spotrebiteľov, aby nekupovali a nekonzumovali vajcia, ktoré pochádzajú z fariem, kde bol používaný pesticíd fipronil. Jedným zo zdrojov nakazených vajec môže byť aj farma na severe Belgicka, uviedla tlačová agentúra Belga, podľa ktorej kontaminované vajíčka sa dostali aj na trhy v Nemecku.Holandský Úrad pre bezpečnosť potravín (NVWA) v súvislosti s vypuknutím fipronilového škandálu vydal naliehavé varovanie pre spotrebiteľov, aby nekonzumovali vajcia s výrobnou sériou X-NL-40155XX, lebo predstavujúpre ľudské zdravie. Belgické úrady pripustili možnosť, že nakazené vajcia sú zrejme pôvodom z hydinovej farmy v Ravels na severe Belgicka, v blízkosti holandských hraníc. Chemické látky používané na likvidáciu vší a kliešťov (antiparazitiká) na hydinových farmách obsahujú vysoké koncentrácie pesticídov.V stanovisku NVWA sa uvádza, že koncentrácie chemických látok nie sú také vysoké, aby ohrozili ľudské zdravie, deti by sa však mali radšej vyhnúť kontaminovaným vajíčkam.Toxikológ z Utrechtskej univerzity Martin van den Berg pre televíznu stanicu NOS spresnil, že väčšina nakazených vajíčok bude pre ľudí nebezpečná iba vtedy, ak ich budú dlhodobo jesť každý deň. Podľa agentúry Belga konzumácia kontaminovaných vajíčok vo veľkých množstvách môže viesť k poškodeniu obličiek, pečene a štítnej žľazy.Odborníci z Holandska aj napriek škandálu uviedli, že nie je nevyhnutné zlikvidovať všetky sliepky na farmách, kde inšpektori objavili alebo objavia fipronil, ale všetky chovné stanice by mali byť dôkladne vyčistené, aby sa odstránili všetky stopy tejto látky.V pondelok (31.7.) NVWA vydala príkaz zatvoriť sedem hydinárskych fariem v Holandsku po tom, ako bol v náhodne vybraných vzorkách objavený fipronil. Táto chemická látka je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) klasifikovaná ako. V Holandsku je v hydinárskom sektore táto látka zakázaná.Škandál s látkou fipronil už znepokojuje aj nemecké úrady, lebo Nemecko vo veľkom dováža vajcia z Belgicka a Holandska. Úrady spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko sa pre istotu rozhodli zablokovať predaj takmer milión vajec potom ako pri náhodne vybraných vzorkách v jednom z baliacich stredísk objavili stopy tejto chemickej látky. V posledných dňoch cez toto baliace stredisko odišlo do spolkovej krajiny Dolné Sasko okolo 1,3 milióna kusov hydinových vajec.